Gabriela Calvache: “Ecuador es un país de muchas directoras”

'La mala noche', la película dirigida por la ecuatoriana Gabriela Calvache, sigue siendo noticia al conocerse que ingresó en la short list de candidaturas previas a las nominaciones de los Premios Platino Xcaret del Cine Iberoamericano en seis categorías, donde participan 23 países.

El 2019 fue intenso para la cineasta, pues estuvo envuelta en la dinámica de festivales y las carreras por el Óscar y el Goya. También comenzó sus estudios en el programa de fortalecimiento de las carreras de los directores por Universal Studios Hollywood en Los Ángeles, EE.UU., un reconocimiento a su carrera.

Cuando parecía que todo terminaba, llegaron las 10 prenominaciones para los Platino y ahora las seis candidaturas en una lista más corta.

¿Cómo le cayó a Gabriela Calvache esta noticia?

Absolutamente imprevisto, pero mejor, cuando ya no esperas nada después de los Óscar y los Goya; aunque una preselección no indica que estás dentro, me cayó fantástico.

¿Tienes alguna referencia de tus contendientes?

Son unos peliculones, es muy difícil realmente llegar a entrar a estos premios, pues hay que poner La mala noche en el contexto de Ecuador. En el cine me he dado cuenta de que no solo dependes de la película. Para que funcionen las cosas dependes de una organización estatal, de una política pública internacional, y en nuestro país apenas estamos empezando a crearla.

¿Dónde crees que está el fuerte de La mala noche?

En la actuación, Noelle Schönwald salta, aunque es imposible que una película salga bien con una sola cosa que destaque. El trabajo de ella es fantástico, respeto mucho a los actores pues ellos trabajan con su cuerpo, los demás con otras herramientas.

Para mí sería muy lindo el premio en valores porque fue mi intención hacer una denuncia, servir de herramienta para quienes trabajan contra la trata.

Muchas mujeres dirigen cine en Ecuador…

Sí. Ecuador es un país de muchas directoras mujeres, que no es común en toda América Latina. No te digo que los hombres no hayan conseguido cosas, pero sí hemos sido muchas con éxitos: Tania Hermida y su Qué tan lejos; Con mi corazón en Yambo, de Fernanda Restrepo; Carla Valencia, con su documental Abuelos. Ecuador ha llegado a Cannes con el cine documental de mujeres dos veces, una de ellas es Verónica Haro; Micaela Rueda llegó al festival de Sur por el sudeste; Isabel Dávalos, Lisandra Rivera, que fue codirectora de la película La muerte de Jaime Roldós (reta al periodista a que haga una cuenta con los hombres directores). Ana Cris Barragán es la primera directora en la historia de Ecuador que tiene dos premios importantes para el cine de ficción en los festivales de Rotterdam y en Berlín. Yo tuve una beca en Cannes. Esto sucede con las directoras mujeres, siento que el feminismo es colaborativo cuando el patriarcado es competitivo. A veces se asombran de que soy una mujer directora y yo digo: “Pero si somos mayoría”. Este país merece visibilizar eso.



¿Qué dificultades tienen esas mujeres todavía?

Es muy difícil. El campo de las ideas está destinado a los hombres. Si piensas en director de cine se te viene la imagen de un hombre, el campo de la generación del pensamiento está más validado hacia los hombres de manera inconsciente. Si un hombre es exitoso en el campo de las artes es un capo, pero si una mujer es exitosa y exigente es una bruja. Los economistas dicen que para que haya igualdad de género en su campo, tal como vamos, faltan 90 años, o sea que durante mi vida ni la vida de mis hijas lo vamos a ver. (I)

Dos películas de Ecuador incluidas en la short list

La carrera por los Premios Platino del Cine Iberoamericano se ha reducido a una short list.

En la etapa de preselecciones, La mala noche, dirigida y producida por Gabriela Calvache, logró ser postulada en 10 categorías.

Ahora en esta nueva etapa obtuvo un total de seis candidaturas en las siguientes categorías: Mejor ópera prima de ficción iberoamericana; Premio Platino al cine y educación en valores; Mejor interpretación femenina (con Noelle Schönwald); Mejor dirección de montaje (con Andrea Chignoli); Mejor dirección de arte (con Roberto Frissone); Mejor dirección de fotografía (con Gris Jordana).

Pero no todo queda ahí para Ecuador, pues Dedicada a mi ex, dirigida por Jorge Ulloa, quien obtuvo dos postulaciones en la etapa de preselecciones, en esta logró mantenerse y obtener las dos candidaturas en las mismas categorías: Mejor película iberoamericana de ficción y Mejor dirección (con Jorge Ulloa).

Los posibles finalistas se conocerán el 18 de marzo, mientras que la gala final con alfombra roja y entrega de los galardones se celebrará por tercera vez consecutiva en el Teatro Gran Tlachco, en el marco paradisíaco de Xcaret (Riviera Maya, México) la noche del 3 de mayo. (I)