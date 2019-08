Seis fotógrafos ecuatorianos por conocer en el "Día mundial de la fotografía"

Marina Paolinelli

Fue una de las primeras fotoperiodistas del país. Trabajó en televisión y prensa. Fotografió de crónica roja a modelos en estudio. Durante más de 25 años dirigió un taller de fotografía para arquitectos, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Allí enseñó a dibujar con imágenes. Cuando compró su equipo para hacer fotografía digital se deprimió. Pensó que todas eran máquinas y no quiso aprender. Con sus alumnos (varios fotógrafos) recorrió Guayaquil en un ejercicio por inventariar un patrimonio, donde muchas de las casas que registró ya no existen.

Vicente Manssur

Encuentra historias y contrastes en su fotografía. Empezó a fotografiar de una manera terapeútica, pero al poco tiempo se lo tomó en serio. Ha decidido hacer análogo con una Nikon FE2 porque le divierte, porque no sabe lo que va a salir. “Este proceso me hace estar pendiente y ser más responsable al disparar. Cada foto la pienso desde sus límites”, dijo en una entrevista con este diario.

Roberto Valdez

Hace astrofotografía, es decir que fotografía volcanes y la vía láctea. Piensa que la mirada cambia dependiendo del paisaje. Las condiciones climáticas pueden ser adversas, a pesar de las aplicaciones que usa para definir el tiempo en sus viajes, pero él siempre necesita encontrar una imagen. La primera vez que fue a un volcán y la primera vez que hizo una foto de la vía láctea tenía 11 años. Su abuelo lo ayudó a revelarla y desde entonces no ha parado. Tiene una Sony A73.

Eduardo León

Es fotoperiodista. Nació en España pero se siente ecuatoriano, pues vive aquí desde hace ocho años. Ha recorrido el mundo con su cámara. Piensa en escuchar más que fotografiar. "Creo que la cámara se puede convertir en un puente para escuchar y ser escuchado, en vez de un muro. La cámara permite ser un pretexto para un encuentro, donde se van rompiendo los prejuicios, los pretextos, que hacen que no hablemos y no nos acerquemos hacia otras realidades muy distantes de nuestra acomodada cotidianidad”. Ha retratado desde crisis política, desahucios, conflictos civiles a la crisis migratoria que vive Venezuela, desde el puente Rumichaca. Ganó la cuarta edición de fotoperiodismo por la paz, por el proyecto 3x8, trabajado con Johanna Alarcón.

Karina Skvirsky

Vive en Estados Unidos, aunque tiene raíces afroecuatorianas. Estudió fotografía y se dio cuenta de que podía hacer arte con ella. Desde entonces usa la foto para pensar en su territorio, para poner el cuerpo, para similar nuevas posibilidades entre sus ideas y su cuerpo. En varios de sus trabajos la mujer se presenta “como autor y objeto”. Esto ocurre con su serie Ingapirca Stone, en el cual usa piedras de la comunidad para repensar el muro que plantea construir Donald Trump en la frontera entre México y Estados Unidos.

Michelle Gachet

Vive en Quito. A través de la fotografía busca conectarse con una realidad diferente a la suya. "Siempre he sido un poco introvertida y me cuesta, por ejemplo, iniciar una conversación con personas desconocidas. Cuando estoy con mi cámara e incluso solo con mi teléfono siento que tengo una excusa para poder acercarme a las personas y ese miedo ya no está. Casi siempre tengo suerte y las personas quieren que les tome una foto y comparten su historia conmigo. Esto nunca deja de sorprenderme, es como un golpe de adrenalina. Me interesa mucho realizar fotos sobre vida cotidiana, derechos LGBTIQ y temas de género". Gachet vive en Quito. Trabajó en EL TELÉGRAFO. Es la única ecuatoriana seleccionada en el proyecto 20 Fotógrafos Atitlán, entre 215 aplicaciones. Usa una Cannon 6D y su iPhone. (I)