The Flash promete reiniciar todo el Universo DC sin olvidar ningún personaje

Poco a poco se van revelando nuevos detalles de la película de The Flash que protagoniza Ezra Miller. La cinta, dirigida por Andy Muschietti, se está convirtiendo en uno de los proyectos más esperados del Universo DC, en gran parte por la participación de los Batman de Michael Keaton y Ben Affleck. Pero los planes del cineasta son mucho más ambiciosos.



Durante la segunda jornada de la DC FanDome, tanto Muschietti como Miller y la productora Bárbara Muschietti ofrecieron nuevos detalles sobre The Flash, que además de incluir muchos más personajes de DC de los ya confirmados, pretende reiniciar todo el DCEU, poniendo atención a cada pequeño detalle.



"Bueno, quiero que vayas a verlo, así que no te voy a contar mucho", comenzó Bárbara Muschietti, en la ronda de preguntas y respuestas de la DC FanDome.



"Pero te diré que es un viaje. Será divertido y emocionante, y habrá muchos personajes de DC. Flash es el protagonista de la película porque es el puente entre todos esos personajes y sus líneas de tiempo. Y de alguna manera, reinicia todo sin olvidar nada", aseguró.



Teniendo en cuenta que The Flash se basará en Flashpoint Paradox, historia que incluye líneas de tiempo alternativas y versiones modificadas de los personajes, técnicamente el filme puede incluir al personaje (y la versión) que quiera, del mismo modo que estarán el Batman de Keaton y el de Affleck.



Respecto a eso, Andy Muschietti explicó que, aunque tomará elementos de Flashpoint Paradox, la cinta será muy distinta, y contendrá muchas sorpresas. "The Flash está basada en Flashpoint, pero no va a ser exactamente Flashpoint", explicó el director. "Está inspirada en la saga de cómics original, pero habrá muchas sorpresas y eventos nuevos. Cosas emocionantes que no están en el cómic", agregó.

Hacerlo bien por los fans



Por su parte, el actor Ezra Miller, que ya interpretó a Flash brevemente en Batman v Superman y luego en Liga de la Justicia, tiene muy claro cuál es el mayor desafío de una película en solitario del Velocista Escarlata. Hacerlo bien por el bien de los fans.



"El desafío número uno es nuestro compromiso con vosotros, los fans", aseguró el actor en el evento digital.



"Porque realmente, el mayor desafío para nosotros es la insistencia en hacerlo bien. El reto hasta ahora es que nos negamos a conformarnos con algo que no sea la iteración perfecta del personaje, que saque a la luz todos los factores icónicos de Barry Allen en una sola película", sentenció Miller.



La película de The Flash tiene previsto su estreno el 2 de junio de 2022. (I)