El Festival Madambé inicia temporada de conciertos en Quito

El Festival Madambé Sonoridades del Mundo presentará en su segunda edición a los africanos Ahmed Fofana (Costa de Marfil); Sadio Sidibe y Barou Kouyate (Mali). Los músicos darán en Ecuador los días 24, 25 y 26 de octubre de 2019.

Entre los invitados foráneos participa el brasileño Guilherme Kastrup, compositor y ganador de un Latin Grammy Award for Best MPB Album con “A Mulher do Fim do Mundo de Elsa Soarez”.

También Jacobo Vélez, cantante, compositor y saxofonista líder de la agrupación La Mambanegra, de Colombia. De ese país interviene la agrupación Gaitas y tambores de San Jacinto. Además, El Candombé de las Tripas, de Argentina. Entre los nacionales están Álex Alvear; Álvaro Bermeo y Margarita Laso y Kevin Santos.

El miércoles 23 inician en el Teatro Variedades los talleres de percusión (11:00); de música africana (15:00) y el de danza africana (17:00), cada uno por el valor de $ 10.

A las 19:30 será el lanzamiento del disco de la agrupación Rescate Cultural, integrada por músicos octogenarios que conservan la música afroecuatoriana. El acceso será libre.

El 24 de octubre se presentará el concierto Kallary Afroandino en el Teatro Nacional, con la participación de Ñanda Mañachi, Rescate Cultural y Ensamble Mandambé, a las 19:30.

El 25 de octubre, en el Teatro Nacional Sucre, tendrá lugar el concierto denominado Jemandá Afrolatino, con la participación de Las Damajuanas; Gaitas y tambores de San Jacinto y el Ensamble Madambé.

En esa sede cultural el 26 de octubre será el concierto Munay Afrocontinental, con las agrupaciones Wañukta Tonic; El Candombé de las Tripas; Las Tres Marías y el Ensamble Madambé.

Como antecedente, el pasado día 19 se realizó en Cuenca un concierto en el Teatro Carlos Cueva Tamariz.

Previo a ello, los músicos realizaron una Residencia Artística donde compartieron saberes y conformaron el repertorio para estos conciertos. (I)