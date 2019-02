El Misterio Bufo regresa en formato corporal

La corporalidad como guía en el relato escénico es la base de la obra El Misterio Bufo, del dramaturgo italiano Darío Fo (1926-2016).

Se trata de una producción dirigida por Luis Cáceres y que la presenta este miércoles y jueves, a las 19:30, en el Teatro Variedades de Quito.

“Es un proceso de investigación que se inició en la Universidad Central, con base en la expresión corporal y enfocada en los objetos”, afirmó Cáceres, conocido por su experiencia teatral en el género mimo.

En El Misterio Bufo, Cáceres presenta cuatro historias de la obra original, como La Resurrección de Lázaro y Las Bodas de Caná, entre otras.

“Son relatos que Fo se inspiró de hechos religiosos, pero no es una crítica, sino cómo acontecieron o lo tomaron las personas”.

Un grupo de cinco actores se encargará de representar mediante la corporalidad a los objetos, que son los personajes en esta adaptación libre de El Misterio Bufo.

“Los actores son parte del colectivo Arista, que lo dirijo hace unos 15 años”, señaló Cáceres.

Los objetos pueden ir desde escobas, telas, sombreros y hasta costales.

El director explicó que al inicio, generalmente, el público se fija en los actores, pero luego se percata de que son los objetos los que protagonizan la obra, por lo que “hay una transición en la observación”.

No es la primera obra de Darío Fo, que presenta Cáceres, pues anteriormente produjo No hay ladrón que por bien no venga.

Cáceres posee una trayectoria teatral desde su niñez, por la actividad escénica de sus padres.

Es en el mimo donde ha encontrado una actividad de expresión a la que él califica como “la poesía de las artes escénicas”.

Con El Misterio Bufo, Cáceres continúa en su línea investigativa de la corporalidad de los objetos.

Y sobre la base de estos relatos de los evangelios según Fo, descubre otra mirada sobre hechos milagrosos, donde la fantasía y la verdad comulgan en la sátira. (I)