Edgardo Cozarinsky gana el V Premio de Cuento García Márquez

El escritor argentino Edgardo Cozarinsky ganó ayer el V Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, que se falló en Bogotá, con su obra En el último trago nos vamos, publicado por la editorial Tusquets.

El jurado consideró que la obra ganadora “es, sobre todo, un libro escrito con un gran oficio narrativo, con raíces profundas en una antigua tradición literaria y de una notable solidez intelectual”.

De este modo, Cozarinsky, de 79 años, se impuso a los otros cuatro finalistas. “Como todos ustedes se imaginan estoy muy contento y no había preparado nada para decir, como buen argentino me toca ‘guitarrear’. El nombre de García Márquez es algo que me toca muy profundamente. Lo que escribo no tiene nada qué ver con la obra de Gabriel García Márquez, pero tiene un papel importante en mi vida”, dijo al recibir el premio en el Teatro Colón de Bogotá. (I)