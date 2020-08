Daniel Mancero presenta su segundo álbum de piano solo, Palíndromo

El sábado 12 de septiembre de 2020, Daniel Mancero lanza Palíndromo, su nuevo álbum de piano solo. El disco fue producido por Willan Farinango, grabado en Malambo Studios en París y masterizado en Estudios ION en Buenos Aires. Posteriormente a la presentación, Daniel ofrecerá un concierto virtual que será transmitido por buenplan.com.ec



Después de dos años de lanzar su primer disco de piano solo, el músico y compositor ecuatoriano presenta su nuevo álbum titulado Palíndromo. En este trabajo, Daniel Mancero revisita el lenguaje del jazz con la madurez artística fruto de sus anteriores exploraciones musicales y su amplia formación académica. El título del disco hace alusión a una palabra o frase que se mantiene igual al ser leída tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Este juego literario es un buen reflejo de las composiciones e improvisaciones musicales que incluye este trabajo.



Palíndromo cuenta con diez composiciones que Daniel Mancero ha escrito en los últimos cinco años. A diferencia de sus anteriores discos, Palíndromo abraza de forma natural el sonido jazz de Mancero, sin preocuparse por sus anteriores búsquedas, ligadas a la experimentación con las músicas populares de Ecuador.



Esta vez, el compositor se apoya en la producción, en la dirección artística y en la dirección musical de Willan Farinango para seleccionar las canciones, encontrar la sonoridad particular y el concepto general de este álbum.



"En los anteriores discos tuve una voluntad expresa porque la música no fuera totalmente jazz, sino que tuviera elementos que pudieran marcarlos bajo otra etiqueta. En este disco, la idea es olvidar estas preocupaciones externas y dar la forma que debía tener cada tema. Contar con Willan fue un alivio, porque la búsqueda de esa etiqueta se la dejé a él; yo me liberé de esa condición", comenta Daniel.







Sobre este trabajo, Willan agrega que "la idea fue buscar un concepto sonoro a todo el disco. Para mí, todas las canciones tienen una historia y esa historia es su sonido". El disco cuenta con una sonoridad particular, resultado del trabajo en conjunto de ambos músicos que se conocieron hace seis años en París.



"Cuando estuve haciendo el mastering con Alejandro Saro de Estudios ION, él me comentó que el disco tiene una estética jazz pero que está elaborado a nivel interpretativo como si fuera música clásica. Por esta razón, la mezcla tiene el sonido de una sala de concierto de música clásica", concluye Willan.



Palíndromo es la producción más ambiciosa a nivel artístico y técnico de Daniel Mancero. Se grabó con un piano de concierto, Steinway D-274, en Malambo Studios en París, mientras que la masterización se realizó en el prestigioso Estudios ION en Buenos Aires, Argentina. La portada y el diseño del disco estuvo a cargo del reconocido dibujante mexicano radicado en Barcelona, Pedro Strukelj.



Sus primeros dos sencillos, Pesadilla con fideítos y Desperdigado están disponibles en todas las plataformas digitales de música. El álbum completo se puede adquirir a través de Bandcamp, en: mancero.bandcamp.com. (I)