Conquistando escenarios globales. Samuel León: narrador visual ecuatoriano

A sus 29 años, Samuel León acumula logros que muchos en el mundo de las artes visuales solo imaginan: capturar la atención global a través de su lente.

Estos logros no se relacionan únicamente con el dominio de la técnica fotográfica sino con la capacidad de este profesional para transformar lo cotidiano en un relato visual conmovedor. León no simplemente documenta sino que interpreta el mundo, traduciéndolo en imágenes fijas de la realidad, que resuenan a nivel cultural, dejando una marca indeleble en los espectadores.



Uno de los momentos más icónicos de su carrera lo vivió recientemente en la boda del renombrado artista y luchador de artes marciales mixtas, el estadounidense Jorge Masvidal (récord mundial de la UFC) que se realizó en un maravilloso escenario de Machu Picchu. Allí logró captar imágenes que pasarán a la posteridad porque no reflejan momentos de una boda simplemente sino de la convergencia de culturas, de personalidades. Se trata de una serie de imágenes que están llevando a Samuel a los más grandes escenarios mundiales.



Su trayectoria no se limita a este ámbito, Samuel ha dejado su huella en la industria del entretenimiento digital a través de su colaboración con EnchufeTV, uno de los canales de comedia en español más influyentes a nivel mundial. En su papel como director de fotografía, León trabajó en un sketch en colaboración con McDonald’s, un proyecto que destacó su capacidad para manejar producciones a gran escala. Ha demostrado una gran versatilidad para colaborar con marcas internacionales de renombre y para dirigir la narrativa visual de marcas icónicas, logrando un impacto que trasciende fronteras.



Pero su influencia va más allá del entretenimiento. En el ámbito gastronómico, Samuel ha sido pieza clave en el éxito del restaurante Somos, fundado por la reconocida chef ecuatoriana Alejandra Espinoza. Desde la apertura del restaurante en Quito, León ha sido responsable de capturar la esencia visual de cada plato y del ambiente del restaurante. Su contribución fue tal, que sus fotografías se convirtieron en el alma de un libro visual que ahora se vende en Amazon, consolidando la imagen del restaurante como un punto de referencia culinario. Las imágenes de Samuel no solo realzan la estética de la comida, sino que también cuentan una historia: la de un Ecuador que se proyecta al mundo a través de sus sabores.



La trascendencia del trabajo de Samuel se revela también a través de la agencia Reuters, que ha distribuido sus fotografías a nivel internacional, llevándolas a medios de prestigio como The Guardian. Sus imágenes han atravesado fronteras siendo publicadas en algunos de los periódicos más prestigiosos del mundo, lo que ha hecho resonar su nombre en ámbitos internacionales.



Cada fotografía que captura Samuel León no es simplemente una imagen; es el resultado de su dedicación, de su entusiasmo, de su pasión por este arte visual. Es su capacidad para congelar momentos, que de otro modo podrían pasar desapercibidos, y transformarlos en narrativas visuales que invitan al espectador a detenerse, a reflexionar y a sentir. Con cada proyecto en el que participa, Samuel se consolida como un embajador visual de Ecuador, llevando su cultura y su arte a nuevos rincones del mundo.