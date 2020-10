Clint Eastwood dirigirá y protagonizará el drama 'Cry Macho'

Poco a poco, la industria cinematográfica vuelve a ponerse en marcha tras el parón producido por la pandemia de coronavirus y el incansable Clint Eastwood no iba a ser menos. El cineasta, de 90 años, ya planea la que será su próxima película, 'Cry Macho', un drama que dirigirá y protagonizará, sobre un jinete de rodeo retirado que busca la redención ayudando a un niño.



Según informa Deadline, Eastwood ya está buscando localizaciones para su próxima cinta. 'Cry Macho' será producida por Warner Bros. y con Al Ruddy y Jessica Meier, Tim Moore y el propio Eastwood a través de la productora Malpaso. El guion, basado en el libro homónimo de N. Richard Nash, es una co-creación junto a Nick Schenk.



En 'Cry Macho', Eastwood interpretará a una estrella del rodeo y criador de caballos retirado que, a finales de la década de los setenta, acepta un trabajo de un antiguo jefe que consiste en llevar a su hijo pequeño de vuelta a casa alejándolo de su madre alcohólica.



Mientras cruzan la zona rural de México, ambos se embarcarán en una aventura de auto conocimiento en la que el veterano jinete, cansado ya del mundo, trata de encontrar la redención a través del joven, enseñándole no solo lecciones sobre el mundo de los caballos, sino también cómo ser un buen hombre.



Teniendo en cuenta lo rápido que pueden ser los rodajes de Eastwood, los expertos añaden que la película podría estar lista para su estreno el próximo invierno. En todo caso, 'Cry Macho' por el momento no tiene luz verde oficial y está en fase de pre-producción.



La última película en la que Eastwood se puso ante las cámaras fue Mula, estrenada en 2018 y en la que, también dirigido por sí mismo, dio vida a un anciano en quiebra que para salvarse de la ruina se convierte en traficante de drogas para un cártel mexicano. Después, el pasado año, estrenó Richard Jewell en la que ejerció tan solo de director y productor ejecutivo. (I)