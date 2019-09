Boris Gallino inventa un género a partir de una ficción autóctona

“El porocotó” es algo que se parece a lo que suena en la nueva canción inédita de Boris Gallino.

No hay que recurrir a la Real Academia Española para encontrar su significado. Es una palabra inventada que, según su autor, nació luego de jugar un poco con ritmos autóctonos.

“El Porocotó” es el nombre del tercer sencillo de su próximo disco, llamado Raza Tropical.

La mezcla de ritmos y el nombre de esta canción tienen que ver con el sonido.

En el estribillo de este tema Boris Gallino dice “esto no es porocotó, pero esto está bien loco, es una mezcla de sabores, es una murga del arroyo, me enamoré de tu sonrisa, te llevaré en mi memoria, esto no es porocotó, ¡ay! diomio está bien loco!”

Cuenta que la melodía lo hizo “inventar automáticamente este término, que de modo surrealista presenta un paisaje que bien podría estar en Esmeraldas.

“La canción narra a ritmo tropical o afrolatino la historia de una canción que tiene un ritmo parecido al porocotó (que no existe), pero que en lo único que se parece es que está bien loco”, dice Gallino.

Piensa que se trata de “inventar algo ficticio, algo loco, extravagante”, donde lo que importa es lo mucho que le gusta cómo suena.

Boris Gallino se agarra de estrategias que han lanzado otros músicos de la escena como Fabrikante, cuando inventó “chanteoma”, algo que tampoco significa nada, pero que contagia.

Boris Gallino conoció la guitarra desde pequeño y desde entonces no la suelta.

Cursó el colegio en el Bellas Artes, estudió en el conservatorio de música.

Decidió estudiar en la universidad Diseño Gráfico y como alternativa para tener estabilidad económica estudió Economía, pero lo único que quería era hacer música.

Este viernes 20 de septiembre presentará su sencillo en el Bar Viva la Música, en Panamá y Luzuriaga.

Lo acompañan en este proceso Harrison Blues y Sol Parlante. Empieza a las 20:00. (I)