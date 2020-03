Bob Dylan publica la emotiva canción más larga de su carrera

Con 78 años a cuestas y el premio Nobel como una muestra de justicia recibida discretamente, Bob Dylan ha publicado la canción más extensa de su carrera, mientras el mundo está casi paralizado.

“Murder Most Foul” (Un asesinato inmundo) es la pieza que contiene un relato de 1.376 palabras, y que el músico ha acompañado así en Twitter: la “grabamos hace un tiempo y les puede resultar interesante. Manténganse a salvo, atentos y que Dios esté con nosotros”.

Desde el disco Tempest, de 2012, no había aparecido un inédito de Dylan. Y este dura 16 minutos con 56 segundos en los que repasa los acontecimientos y figuras de los sesenta y los setenta. Es la canción más larga de su carrera, seguida de “Highlands” (Time Out of Mind, 1997: 16’31’’).

“Canta con esa voz quebrada que ha exhibido en las últimas entregas y conciertos” ha escrito el periodista Carlos Marcos en el diario español El País.

Marcos también ha citado un fragmento de la letra, traducida al español:

La letra, llena de poesía y un toque blues en la entonación de su piano, recuerda al estilo de Leonard Cohen. Sobre cuerdas y una leve percusión inicia como homenaje al expresidente John F. Kennedy, al recordar su asesinato (“Fue un día oscuro en Dallas, noviembre del 63./ Un día que vivirá en la infamia...)

Greetings to my fans and followers with gratitude for all your support and loyalty across the years.

This is an unreleased song we recorded a while back that you might find interesting.

Stay safe, stay observant and may God be with you.

Bob Dylanhttps://t.co/uJnE4X64Bb