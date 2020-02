Avelina Lésper está implicada en destrucción de una obra de Gabriel Rico

Avelina Lésper es la invitada más controversial de la Feria de arte contemporáneo Zona Maco, que se realiza desde el 5 de febrero de 2020 en el Centro Citibanamex de la capital mexicana.

La tarde del sábado 8 de febrero, la crítica de arte negó haber roto la obra del artista Gabriel Rico, luego de ser señalada por otros visitantes a la feria que concluirá hoy.

Testigos “aseguraron que dañó 'intencionalmente' la pieza del autor”, ha publicado el medio digital Infobae sobre la pieza “Nimble and sinister trick (To be preserved with put scandal and corruption)” cuyos materiales eran vidrio, latón y otros objetos que aparecieron por los suelos.

Rico fue seleccionado para la Bienal de Venecia el año pasado, y su creación tenía un valor de $ 20 mil. Al respecto, Lésper declaró, consultada por el diario Milenio: “salí huyendo del lugar porque el accidente sucedió cuando la obra implotó al intentar acercar una lata de refresco vacía”.

Entre los artistas que presenciaron el incidente estaba el artista ecuatoriano Pável Égüez, quien explicó: lamentablemente, al acercarse a la obra (...), el vidrio que sostenía (los) objetos explotó. Avelina no la tocó, un vidrio demasiado delgado y su débil estructura ocasionaron el incidente”.

Égüez había salido del país hace 15 días apropósito de la difusión de sus murales en México, contó el escritor Iván Égüez. El pintor reiteró su testimonio consultado por este diario y reafirma lo explicado por Lésper: “No traté de agredirla ni violentarla (a la instalación). Como una crítica, llevaba una lata vacía de refresco, traté de ponerla sobre una de las piedras, pero la obra explotó, se hizo pedazos, ni siquiera pude apoyarla, me quedé con la lata en la mano”.

El galerista le dijo a la crítica que tenía que reparar los daños, a lo que respondió: “no hay problema, dame todos los objetos y dime las medidas”. Luego especificó: “Nunca hablamos del precio y de que la tenía que pagar, jamás”.

Y sugirió que Rico aún podría vender la obra, “como sucedió con Marcel Duchamp, con 'El gran vidrio', que se rompió durante su traslado y él la declaró terminada”. Esto fue recibido como una provocación por el galerista, que le respondió: “Adiós, te puedes ir, dame tu teléfono y luego te digo qué pasó”.

Lo que Infobae ha recogido de otros testigos es que “de pronto observaron vidrios en el piso y, a pesar de la conmoción, en un principio creyeron que era parte de un performance, pero se dieron cuenta que no era así al ver que Lésper era escoltada por guardias de seguridad en el Centro Citibanamex”.

Ella sostuvo adicionalmente que la pieza no se mostraba en el stand de la Galería OMR, que la cuestionó, y que "el arte es ante todo creación, no especulación financiera", en medio de las 220 galerías de este encuentro latinoamericano.

El conflicto no está resuelto, pues el director del Museo Soumaya, Alfonso Miranda, publicó en su cuenta de Twitter que la artista intentó huir después del incidente, algo con lo que coinciden otros asistentes.

Lo que realizaba Lésper era una visita guiada en que Égüez la compañó. Ambos ya habían coincidido, a mediados de 2017, cuando la crítica fue invitada a la Casa Égüez, donde valoró la obra del pintor ecuatoriano y dio una conferencia.

Entonces dijo que “la contemporaneidad se halla en un estado de evasión y de muchísima autocomplacencia. Hemos entrado en un proceso en que la gente se está volviendo adicta a la satisfacción inmediata. Creo que la sociedad tiene que detenerse ante todo eso ya, y tenemos que reconsiderar nuestros valores”.

Entre quienes han mostrado su rechazo a Lésper también está el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos, quien contó conocer desde la infancia a Rico: “De Avelina Lésper solo sé que toda sociedad necesita un crítico reaccionario para regodearse en la ignorancia”, publicó la mañana de este 9 de febrero. (I)