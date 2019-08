La criada de Atwood hizo vigilia en una plaza de Ecuador

Con una túnica roja y una cofia blanca en alusión al vestuario de El Cuento de la Criada, la serie basada en la novela de Margaret Atwood, un estimado de treinta mujeres hicieron una vigilia el martes 13 de agosto de 2019 a favor de la despenalización del aborto desde la Plaza Rocafuerte, en el centro de Guayaquil.

En un manifiesto las protestantes explicaron la antología que establecen entre la obra de Atwood y la legislación del país. "Esta obra nos muestra cómo a través de pequeños actos de dominación el Estado fue quitando a las mujeres su autonomía y las censuró de la esfera pública, siendo el acto más extremo de la violencia descrito por Atwood, las violaciones sexuales sistemáticas a mujeres a las que se asignó el rol de criadas, siendo obligadas a gestar y parir los hijos de sus violadores, para la consecución del valor máximo que dicho Estado otorgó a las mujeres: la reproducción".

Para las protestantes en Ecuador ocurre lo mismo. "En Ecuador las niñas, adolescentes y mujeres que son violadas son obligadas a continuar con embarazos forzados, pues pesa sobre nosotras la amenaza de una pena de prisión si decidimos interrumpir un embarazo, aun cuando este haya sido producto de violencia sexual".

En la Asamblea, el debate sobre la despenalización del aborto en casos de violación se retomaría en estos días y hay posturas divididas. La asambleísta María Mercedes Cuesta dijo en enero pasado, durante un debate, que defiende la vida desde la concepción pero “si me lo preguntan como mujer víctima de una violación y de acoso sistemático no puedo ser inhumana y enviar a una mujer violada a la cárcel”.

Sobre la analogía que establecen los grupos protestantes entre el país y El cuento de la criada, el asambleísta Héctor Yépez dijo que en Ecuador, "no hay un grave problema de mortalidad femenina por este tema porque los abortos clandestinos con mala práctica médica son la causa de muertes número 70 en el Ecuador".

Aunque, los abortos inseguros son la tercera causa de muerte materna en el país, según el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 - 2021.

Simbolismos del vestuario

La indumentaria de “La Criada” se ha convertido en un símbolo en las protestas por los derechos de las mujeres en todo el mundo, luego de que la obra literaria sea adaptada a una serie de televisión streaming, que desde 2017 ha lanzado tres temporadas.

El vestuario de La Criada es una denuncia tácita al acoso sexual, una forma de alegar a los derechos de las mujeres que son vulnerados.

En mayo de 2018, durante la campaña por el referéndum por el aborto en Irlanda decenas de mujeres vestidas con la túnica roja y la cofia blanca pedían la aprobación del aborto. “El embarazo por obligación NO está bien”, fue el mensaje con el que protestó el grupo de irlandesas llamadas ROSA.

Tres meses después, el pedido de despenalización del aborto en Argentina llevó a cientos de mujeres a usar la misma indumentaria.

“El traje de La Criada está siendo adoptado por las mujeres en muchos países como símbolo de protesta sobre varios temas que tienen que ver con la requisición del cuerpo de la mujer por parte del Estado", dijo al periódico británico The Guardian, Margaret Atwood.

La escritora se involucró con la lucha de las argentinas porque la dictadura militar de este país en el siglo XX fue fuente de inspiración para su novela.

"¿En qué clase de país queréis vivir? ¿En uno en el que cada individuo es libre de tomar decisiones concernientes a la salud y el cuerpo, o en uno en el que la mitad de la población es libre y la otra mitad es eclavizada?", cuestionó en su cuenta de twitter, un mes antes de la respuesta del Senado argentino.

Right now, women in #Argentina are fighting for their rights and lives. @equalitynow @cdnwomenfdn #AbortoLegalYa #AbortoEnSenadoYa. If #irelandreferendum can do it so can Argentina. #NiUnaMas