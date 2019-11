“Esto será demolido” es la muestra de apertura de N24 Galería de Arte

La artista Natalia Espinosa ha condensado una parte de la estética arquitectónica de Quito en la muestra titulada “Esto será demolido”. Desde 2016, caminó por la ciudad que, pese a los discursos del turismo, resulta poco amable cuando se transita.

“En esas caminatas he tratado de encontrar algún detalle que me vaya alentando, para no ir comiendo cemento en todo el trayecto”, sonríe Natalia en el espacio de N24 Galería de Arte (Isabel La Católica N24-274 y Galavis), donde ha montado una exposición que se inaugura a las 19:30 de este 6 de noviembre de 2019.

En las rejas que observó, se develaba el trabajo de artesanos. También en bloques calados que se usan para dividir espacios físicos. “Se trata de comunicar interiores e interiores”, cuenta, “aunque las casa de esa época están desapareciendo”.

La época es mediados del siglo XX, el modernismo que llegó a la década de los setenta. La Floresta, San Juan, La Tola, La Mariscal son algunos de los barrios que mantienen estas construcciones, en el centro-norte de la ciudad. Pero también exploró Valdivia, en Santa Elena.

Mientras registraba distintos estilos, Natalia ideó la curaduría junto al artista contemporáneo Adrián Balseca. “Existe esa idea de que el patrimonio es solo colonial, mientras hay joyas del modernismo es demolido aunque sus casa también cuentan historias”, explica ella.

Una de las casas de la muestra está ubicada cerca de la N24 Galería de Arte, en las calles Madrid y Lugo, del barrio La Floresta. Foto: Carina Acosta / et

N4 Galería está ubicada en el sitio donde funcionó El Container. El curador de la sala sigue siendo José Avilés, uno de los cofundadores de El Pobre Diablo, que funcionó cerca, entre 1990 y 2017.

La exhibición permanecerá abierta hasta el día de viernes 22 de noviembre. Los horarios son, de lunes a viernes, entre las 11:00 y 19:00. (I)