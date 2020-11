Alec Mora trasciende las fronteras con su pop urbano

El cantautor puertorriqueño Alec Mora siente que ha logrado uno de sus sueños: recibir el respaldo de sus seguidores ecuatorianos con su single “Me enamoré”.



Él descubrió la música desde joven de mano de su hermano mayor, entonces comenzó a experimentar una diversidad en gustos musicales con la balada, el pop, y el regaetón.



Artistas como Marc Anthony, Christian Castro, Alberto Style y Vico C, entre otros, han servido como inspiración para el artista, que ha logrado desarrollar su propio estilo musical.



La vida le jugó una mala pasada, primero con la muerte de su hermano y luego la de su padre. Por estas dos pérdidas se sumió en la depresión, que derivó en obesidad y fue víctima de bullying. El cantante buscó refugio en la música.



Años después decide tomar control de su vida personal y profesional. Fue así que comenzó con un plan de alimentación y ejercicios que le permitieron bajar 100 libras. También decide educar su voz y convertirse en un cantante profesional.

Primer sencillo

En el 2016, Alec Mora se presenta oficialmente como con su primer sencillo titulado “Bendito Amor Eterno”, de la autoría del productor musical Eduardo Reyes.

Con esta canción se conoció su lado romántico. Su estilo combinado con el pop, rock y balada, sirvió como base para sentar su estilo musical.



Otros temas que sirvieron como carta de presentación para el artista en sus inicios fueron “Amarte Así”, “Lo Siento” y “Ya no Estaré”, entre otros.





El artista luego decide hacer una pausa para culminar sus estudios universitarios. Una vez que concluyó un bachillerato y maestría en comunicaciones y relaciones públicas, retoma su carrera artística adentrándose en un nuevo género, uno que desde joven la fue llamó la atención: la música urbana.



Fue específicamente con los temas “Me Enamoré” y “Muero por Ella”, dentro del género del reguetón, que Alec logra uno de sus sueños, el de la internacionalización.

Un cambio



Ambos presentan a un nuevo Alec Mora, con un otro sonido y estilo, que le han permitido diferenciarse en el mercado musical.



“Me Enamoré” es un tema de la autoría de Laura Reyes e Isaac Manzanillo y producido por Eduardo Reyes, que logró posicionarse entre los favoritos del público, permitiendo que su video musical obtuviera más de un millón de views en su canal de Youtube.



El segundo sencillo “Muero por Ella”, le permitió a Alec reafirmar que su gusto por el regaetón no fue una simple moda o casualidad.



El tema lo ha consolidado como un cantante urbano pop y le ha permitido abrirse camino en Latinoamérica.



“Cuando las cosas salen bien por qué cambiarlas. Con este estilo he podido explorar ritmos nuevos, sin dejar atrás mis comienzos en la música. Creo que ya he conseguido mi línea musical, en ella me he sentido como pez en el agua. Siento que estoy en un momento bien importante de mi carrera. Con un equipo de trabajo maravilloso y con las ganas de seguir trabajando para dar a conocer mi propuesta musical”, comenta Mora.



Recientemente se unió al grupo de artistas que en medio de la pandemia llevan su música al público a través de conciertos virtuales via streaming. (I)