¿Aburrido? Te presentamos la agenda cultural en Quito, Guayaquil y Cuenca

En Quito, Guayaquil y Cuenca hay una variedad de actividades culturales y artísticas durante la semana que pueden disfrutarse en familia, con amigos o con tu pareja. Pues sí, hay eventos de arte, música, cine y más.

¿Estás preparado para ver la agenda cultural? Alístate y toma nota.

Pintura en Quito

En el Museo de Arte Naif Latinoamericano, ubicado en La Mariscal, en el norte de Quito, se exponen dos exposiciones de arte. Luis Toaquiza presenta Los Tres Reinos, una recopilación de pinturas con los mejores paisajes de la serranía, el mar y la selva.

En ese mismo espacio está una exposición de Cecilia Byrne, artista NAIF. Aquí, una extracto de la entrevista con la pintora:

“Si bien la obra conecta varios lugares emblemáticos de Chile, me gustaría que los ecuatorianos y los quiteños conecten con mis obras. En primer lugar, porque muestro paisajes que no son tradicionales, que son únicos, como por ejemplo el de Rapa Nui o la Isla de Pascua que no hay en otra parte del mundo.

En Chile me llaman como la embajadora de mi país en el extranjero, porque estoy llevando todo lo que es propio y nuestro a otros países del mundo. Entonces eso les causa así una cosa especial. Es decir, todo esto también es una radiografía de una experiencia propia. Todas mis pinturas tienen que ver con lugares visitados, fiestas en las cuales yo he vibrado.

Hay lugares que no conozco y me gustaría visitar. Me gustaría pintar Concepción, que es un lugar que no conozco. Otras tradiciones chilenas que tampoco conozco, que son más bien ancestrales de los pueblos Aymará, Mapuche. Quisiera llevar mis obras a una exposición en Gotemburgo, Suecia, por esta razón postularé el año que viene para ser parte de una importante exposición en este país”.

Las dos exposiciones estarán disponibles hasta el 16 de octubre de 2024.

Festival en Quito

El Festival A la Voz del Carnaval será entre este viernes 27 y sábado 28 de septiembre, en el Teatro San Gabriel. Los valores oscilan entre USD 20 y 30.

Títeres en Cuenca

El Festival Internacional de Títeres denominado TitiriCuenca, donde se unen compañías de México, Colombia, Ecuador y Argentina. Será hasta el 30 de septiembre

Karaoke en Guayaquil

Este viernes, a las 20:00, en Guayaquil se llevará a cabo la puesta en escena Karaoke Orquesta Vacía, en Espacio Muégabo Teatro, en Guayaquil. Si no puede ir habrá una función adicional el domingo a las 18:00.

Cultura japonesa en Quito

El Festival de Artes y Cultura Japonesa se desarrollará el 1 y 2 de octubre. Será en el campus Santiago Gangotena, en la Universidad San Francisco, en Cumbayá. Habrá ferias gastronómicas, degustación de sake, charlas sobre cooperación entre Ecuador y Japón, exposiciones de fotografías.

A esto se suma el taller de origami, master class sobre la lengua japonesa, demostración de karate y demás.

Deportes en Quito

La Carrera del Corazón se desarrollará este domingo 26 de septiembre, desde las 06:00. La inscripción cuesta USD 25 e incluye la camiseta oficial, bolso, medalla, número y chip. Habrá dos alternativas: caminata 5K y carrera 10K.

