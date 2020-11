Actriz cubana Broselianda Hernández es hallada muerta en Miami Beach

El cuerpo de la popular y reconocida actriz cubana Broselianda Hernández fue hallado el miércoles 18 de noviembre, en la playa de Miami Beach, en Florida, según reportaron medios locales. Las causas del fallecimiento no han sido esclarecidas.

La noticia ha conmocionado a colegas, admiradores y medios dentro y fuera de la isla. Hernández, de 56 años, tiene una exitosa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión de Cuba.

La cadena Univision informó que detectives de la policía iniciaron ese mismo día las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La también actriz cubana María Isabel Díaz reaccionó en su cuenta de Facebook: "Brose, esto no puede ser cierto, ni justo. La función no había terminado. Tu voz me llega y me habla de una tal Alfonsina".

La fallecida actriz se graduó en 1987, en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Protagonizó telenovelas y se le recordará por actuaciones memorables en el cine como Las Profecías de Amanda, del director Pastor Vega; Barrio Cuba, de Humberto Solás y su rol como Doña Leonor, en el filme José Martí: el ojo del canario, del director Fernando Pérez. (I)