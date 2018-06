Wikipedistas destacaron a mujeres ecuatorianas

Siempre será preferible para un personaje popular estar en Wikipedia, que no estar. Al menos en el mundo digital. Sin embargo, que el nombre de la persona figure en el vasto océano de la famosa enciclopedia de internet no será suficiente si la información expuesta no es la más precisa, o verificada.

Por ese motivo la Fundación Wikimedia organiza la Editatona, jornadas para formar a wikipedistas (colaboradores que escriben en la red), de modo que todos los datos sean los más exactos posibles.

Así lo afirmó Édgar Rosero, coordinador Nacional de Wikimedistas Ecuador, en la última Editatona, realizada en la PUCE, en la que visibilizaron a destacadas mujeres ecuatorianas que no estaban en Wikipedia.

“A través de estos eventos intentamos unir a los profesionales de diversas carreras para que conozcan los procesos de Wikipedia y, si desean, ser colaboradores y creadores de información”.

Rosero explicó que las Editatonas las organizan en las universidades porque el estudiante tiene acceso a la información en la biblioteca tradicional, además de asesoría de los docentes. “Buscamos que nuestros contribuyentes no solo sean consumidores sino también que generen conocimiento para ser compartido”.

Lo hacen de ese modo porque en la última década Wikipedia se convirtió en la primera ventana virtual del mundo, que visibiliza a personajes, hechos, noticias, conceptos, y demás.

Herramienta investigativa

En ese sentido, Rosero manifestó que Wikipedia es una herramienta que usan los estudiantes para buscar un tema. Sin embargo, no en pocas ocasiones hacen un “copia y pega” y lo presentan como un “trabajo” y ese no es el objetivo del portal.

“Wikipedia debe considerarse como el primer punto de una investigación, pero no el fin. Las personas deben aprender a ir a las referencias y la bibliografía que constan. De ese modo se enriquece su labor investigativa”.

Es que la información de Wikipedia está avalada por libros, revistas, diarios, reportajes o ensayos académicos y eso es lo que se muestra en la red. No obstante, como la edición es libre existen riesgos, aunque se evitan a toda costa para generar confiabilidad.

“Wikipedia tiene personas que están patrullando (revisando los contenidos) y si se detecta que una edición es maliciosa, se la revierte, pues se verifica la fuente”.

Mujeres en Wikipedia

En la última Editatona se visibilizó la trayectoria de mujeres ecuatorianas, como Vanessa Aráuz, Cristina Burneo, Paola Pérez, Diana León, entre otras, en los campos del deporte, las letras, y la comunicación.

Los alumnos buscaron por sus medios los perfiles de estas mujeres y los expusieron en Wikipedia. La meta de las Editatonas es visibilizar a personajes que no están en la enciclopedia virtual.

Los wikipedistas fueron dirigidos por Maritza Figueroa, docente de la PUCE. “Me parece interesante el trabajo con Wikipedia, pues al inicio los alumnos leían artículos en inglés y como este es un idioma concreto eso les ayuda cognitivamente en su escritura en español”.

Uno de ellos, Roberto Toscano, egresado de Economía, descubrió una nueva faceta. “Es bueno porque cubrimos ciertas brechas de información sobre mujeres destacadas del Ecuador y ahora ya son visibilizadas de la mejor manera en Wikipedia”.

La I Editatona se realizó en noviembre de 2017 por el Día de la No Violencia contra la Mujer. Los wikipedistas continuarán en la búsqueda de nuevos referentes. (I)

Los participantes de la Editatona son estudiantes de distintas carreras universitarias y se encargan de elaborar nuevos perfiles para Wikipedia. Foto: Carina Acosta / El Telégrafo

Apoyo

Wikimedistas

Son los usuarios reconocidos oficialmente por la Fundación Wikimedia, organización sin fines de lucro que aloja sitios como Wikipedia y Wikinoticias, y se encargan de apoyar todos los proyectos de la fundación en el mundo.



60 estudiantes de la Universidad Católica (PUCE) participaron en la II Editatona de Wikipedia.

Wikipedistas

Son los usuarios que se dedican como voluntarios a escribir y editar la información que aloja Wikipedia. Son de toda edad, el único requisito es que tenga vocación investigativa. (I)