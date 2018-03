Ringo Starr es nombrado Caballero del Imperio Británico

Ringo Starr fue nombrado hoy por el Duque de Cambridge Caballero del Imperio Británico, en una ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de Buckingham.

El que fuera miembro del mítico cuarteto de Liverpool The Beatles, aseguró que es "un honor y un placer" ser "considerado y reconocido" por su música y por su trabajo benéfico, ya que ama ambas cosas.

Starr, de 77 años y cuyo verdadero nombre es Richard Starkey, acudió a la ceremonia acompañado de su mujer, Barbara Bach, con quien contrajo matrimonio en 1981.

La distinción llega 21 años después de la del beatle Paul McCartney, quien la recibió en 1997, y 53 años después de que los cuatro miembros de la banda -que completan John Lennon y George Harrison- fueran nombrados Miembros del Imperio Británico (MBE).

Congratulations Sir Ringo Starr!



Today at Buckingham Palace, the Beatles drummer was honoured by The Duke of Cambridge for his services to music. pic.twitter.com/bdSe2lrRwn