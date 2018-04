El punk rock sigue en el ADN de Los Brigante

En Guayaquil -desde 2005- Los Brigante han protagonizado diversos conciertos diferenciándose de otras bandas por plasmar en sus temas el rock clásico de la década del 60, matizado con ese punk de la vieja escuela.

Detrás de la lírica y la melodía sigue Pablo Brigante, compositor y guitarrista de las canciones de esta banda que ha contado con los arreglos del bajo de su hermano Federico, compañero infaltable de las tocadas.

Ambos han retomado la promoción de su disco Neo Apocalyptical Neurotic para seguir sacándole chispas a las canciones que lograron ubicar este Cd en primer lugar, como Mejor Álbum de rock (2013) ganando el premio del Fondo Fonográfico otorgado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador.

‘Airdoll’ fue el tema al que le inyectaron el monto ganado para producir un videoclip que hoy cuenta con casi 5.000 visualizaciones.

Su cómico contenido protagonizado por un joven que no se desprende de su muñeca inflable, paseándola por las calles de Guayaquil, se intercambia con las escenas de la banda tocando en vivo en el Festival Musimuestras ante un público que brinca al ritmo de sus notas.

Kenneth Carrera lo dirigió con Andrea Espinoza en el Estudio DZ, con producción de Cinthia Velasco.

Un disco con proyección

“Estamos buscando que nos escuchen en Spotify que nos vean en YouTube, que nos conozcan ahora. Sentimos que tenemos un nuevo material, pero quisiéramos que sea difundido”, sugiere Pablo, quien añade que han vuelto a sonar en radios de Quito, Guayaquil y -en estas semanas- lo harán en emisoras de Cuenca porque participarán en el Rotofest 2018 el próximo domingo 29 de abril, en el Parque de la Madre.

Cabe destacar que la concepción fotográfica del disco les ha dado una buena ‘patadita de la suerte’. Federico lo corrobora señalando a la misma Cinthia Velasco como su productora y directora de arte, quien contó con el lente del fotógrafo Luciano Koenig logrando varios premios por mejor portada en prestigiosos festivales de fotografía y publicidad en París, Japón, Inglaterra y otros países.

“Después de este concierto en Cuenca entraremos a la cabina a grabar el disco que viene a continuación”, adelanta el bajista sobre She got the Devil, que cuenta con 12 temas y que será producido por el mismo equipo y estrenado este año. (I)