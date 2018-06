Olga Tokarczuk gana el Booker International por la obra Flights

La escritora polaca Olga Tokarczuk fue galardonada este martes en Londres con el Man Booker International por su obra Flights, descrita por el jurado como un libro “brillante” sobre el “nomadismo” y la “evasión”.

Tokarczuk, de 56 años, se impuso a otros cinco nominados, entre otros el español Antonio Muñoz Molina, finalista con Como la sombra que se va, publicada en inglés como Like a Fading Shadow.

La autora polaca compartirá con la traductora al inglés de Flights, Jennifer Croft, el galardón dotado con 50.000 libras (57.000 euros), que fue entregado en el museo Victoria and Albert de la capital británica.

La escritora, que sucede como ganadora al israelí David Grossman (A Horse Walks Into a Bar), superó asimismo en la edición de este año a la surcoreana Han Kang (The White Book), el húngaro László Krasznahorkai (The World Goes On), el iraquí Ahmed Saadawi (Frankenstein in Baghdad) y la francesa Virginie Despentes (Vernon Subutex 1).

“Es un libro sobre el nomadismo; sobre la evasión, sobre ir de un lugar a otro lugar viviendo en aeropuertos”, dice el veredicto del jurado.

La presidenta de los jueces, Lisa Appignanesi, elogió el “maravilloso ingenio” y la “imaginación” de Tokarczuk, a quien la publicación británica The Bookseller ha descrito como “probablemente una de las escritoras vivas más importantes de las que usted nunca ha oído hablar”.

“Nuestras deliberaciones no podían ser sencillas, porque la lista de nominados era sólida, pero estoy encantada de decir que hemos elegido a la gran escritora Olga Tokarczuk como nuestra ganadora”, anunció Appignanesi.

El Man Booker International se fundó en 2005 para premiar cada dos años la obra completa de autores de ficción que escribieran en inglés o bien estuvieran ampliamente traducidos a ese idioma, un reconocimiento que obtuvieron, entre otros Philip Roth y Lydia Davis.

El premio cambió sus bases en 2015 y desde entonces se entrega cada año para reconocer al autor y el traductor de una obra escrita en un idioma distinto al inglés y publicada en Reino Unido. (I)