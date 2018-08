Miembros de Manilla Road receptan donaciones para sepelio del guitarrista Mark Shelton

El fundador de la banda estadounidense murió en Alemania, por causas que aún no se han develado. Sus familiares esperan el cuerpo en Wichita, Kansas, la tierra que vio nacer su metal épico.

El guitarrista estadounidense Mark Shelton, conocido por fundar la banda de metal épico Manilla Road, falleció a los 60 años, según anunció el cantante principal de esa banda, Bryan Patrick, a través del sitio web manillaroad.net. La noticia fue publicada en las primeras horas de este viernes, 27 de julio.

Patrick —quien había sido amigo del compositor desde 1981— escribió que Shelton “ha pasado a los Pasillos del Valhalla” e indicó que en los próximos dos días habrá más noticias sobre el suceso, además, se reciben donaciones para que los restos del músico retornen con su familia a EE.UU. a través de la dirección electrónica gofundme.com/mark-shelton-rip.

Conocido como "The Shark" (Tiburón), Shelton y su grupo se habían presentado el jueves 26 de julio en Brande-Hörnerkirchen, Alemania y estaba programado que lleguen mañana a Retorbido, Italia. La muerte del guitarrista sucedió “mientras estaba en el festival al aire libre de Headbangers en Alemania”, confirmó Sherry Robinson, madre de Patrick. “Sus hermanos y compañeros de banda están haciendo arreglos para traer los restos de Shark a casa. Todo el dinero donado irá directamente a la madre de Mark, Janet Elliot, para gastos del hospital” y otros trámites, contó Robinson en la página Go Fund Me.

Shelton era el único miembro original de Manilla Road, agrupación que se formó hace más de cuatro décadas (1977) en Wichita, Kansas. "En aquel entonces hicimos un par de canciones de Jimi Hendrix, a nuestra manera, por supuesto; pero aparte de esos temas, nunca volvimos a hacer versiones", dijo “Shark” Shelton en una entrevista que concedio a Decibel magazine y que acaba de citar la revista digital blabbermouth.net.

Cuando le preguntaron qué tan importante había sido Kansas para su música, Shelton respondió que ese lugar fue determinante, “en la medida de que he estado aislado del resto del mercado musical. En cierta forma, forjé mi propio camino aquí, en medio de la nada, especialmente en la época previa al Internet —las tendencias y las modas en la industria de la música tardaban mucho en llegarnos—. La única fuente que teníamos para saber qué era popular en Estados Unidos o en Europa era la radio. Parecía que solo llegábamos a saber las tendencias del año anterior; lo juro, mientras crecía en Kansas, el movimiento hippie parecía que se iba a quedar para siempre, mientras todo el mundo ya lo había superado".

El décimo octavo álbum de estudio de Manilla Road, To Kill A King, fue editado en junio de 2017 a través de Golden Core Records. "Nunca sentí que era demasiado viejo para el metal", le dijo Shelton a The Portland Mercury en una entrevista de 2015. "Haré esto hasta que muera". Y lo hizo. (I)