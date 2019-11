Javier Vásconez presenta un libro de cuentos ilustrados

Roldán es el título del nuevo libro de cuentos del escritor ecuatoriano Javier Vásconez que se presentará en Quito el jueves 28 de noviembre en el restaurante-club musical La Estación (Diego de Almagro y Francisco Andrade Marín), a las 18:30.

El propio Vásconez destacó que en el acto intervendrán Andrea Naranjo, Yanko Molina y Jorge Velarde, este último, pintor que ilustra este libro y que viaja especialmente desde Guayaquil para la ocasión.

El editor Yanko Molina, de la editorial La Caracola, abre con Roldán una colección de libros ilustrados.

La idea de este tomo, comenta el autor, nació del escritor mexicano Pedro Ángel Palou cuando hizo el prólogo de sus cuentos reunidos. “Él se percató de que si se unían tres relatos de ese libro con el personaje de Roldán daría un nuevo libro por las características del personaje y la atmósfera que lo envolvía”.

Vásconez señaló que Roldán lo ha acompañado en toda su obra durante 30 años y es el personaje esencial de la novela La sombra del apostador. En este cuaderno subtitulado “La historia de un hombre malo” aparece en tres cuentos: Roldán el misterioso, Crónica de la sangre y Un resplandor en la ventana.

El reconocido escritor tiene muchas expectativas con este personaje que, confiesa, nació de una experiencia personal suya muy interesante. “En una ocasión que yo subía a la casa de mi madre por una calle empinada del norte de Quito vi a un hombre tullido, con un rostro duro que me conmovió”. Así nació Roldán.

Agregó que cuando hizo las averiguaciones supo que era un hombre con un pasado siniestro. “A partir de esa imagen poderosa me inventé este personaje que muere en mi última novela, hecho que me causó un efecto muy especial, pues me perturbó bastante con sus extravagancias, maldades y crímenes”.

El también autor de El viajero de Praga, Jardín Capelo y otras obras adelantó que tiene una novela totalmente terminada con el título Un conde en el parque. (I) et