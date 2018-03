Jan Vandierendonck presidirá el Instituto de Cine por 4 años

El Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) declaró como ganador del concurso público para la selección y designación del director ejecutivo a Jan Paul Peter Vandierendonck.

Hasta hoy se reciben impugnaciones al proceso de dicha designación.

La selección la hizo el directorio de la institución, conformado por Andrea Nina, viceministra de Cultura y Patrimonio; Diana Figueroa Grijalva, delegada del ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información; Ana Correa Benavides, delegada de la ministra de Industrias y Productividad; y Galo Torres Gallegos delegado del secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

La candidatura de Vandierendonck fue seleccionada entre otras cinco. El productor y cineasta ha sido presidente de la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador (Copae).

Dirigió Eurimages (Fondo de Fomento Cinematográfico del Consejo de Europa en Estrasburgo, FR) entre 2005 y 2008; fue jefe de Asuntos Internacionales del Fondo de Fomento Audiovisual flamenco (BE) entre 2002-2005; fue director del Festival de Cine Europeo de Bruselas (BE) entre 1999 y 2002; fue director del Festival de Cine juvenil de Amberes (BE) entre 1995 y 1999, entre otras actividades.

En 2015 presidió la realización del Premio Colibrí al cine local. Según una entrevista con este diario, el fomento del premio consideraba que en el país existe “una gran producción cinematográfica”.

Además de demostrar “que hay mucha gente involucrada en este proceso, y en términos económicos equivale a ingresos mayores que a la venta del camarón”.

La productora Mariana Andrade dijo en su cuenta de Twitter que la selección “aportará experiencia, conocimiento y, sobre todo, visión a una institución que requiere con urgencia un cambio de rumbo”.

Gonzalo Ponce destacó la amplia trayectoria de Vandierendonck en Europa, América Latina y Ecuador; por lo cual dijo que “su visión y capacidad de trabajo serán sin dudas un gran aporte”. (I)