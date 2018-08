Handelsman será honrado por sus investigaciones

Mañana inicia en Guayaquil una nueva edición del Congreso de Ecuatorianistas que el año pasado se realizó en Loja. El encuentro se extenderá hasta el viernes 20 de julio en la Universidad Católica de Guayaquil y rendirá homenaje al investigador estadounidense Michael Handelsman.

La literatura afroecuatoriana y femenina ha sido el centro de sus investigaciones. Handelsman llegó al país en los sesenta con una beca Fulbright de intercambio cultural y viajó a Estados Unidos para cursar una maestría en Literatura Latinoamericana en la Universidad de la Florida.

En 1973, regresó a Ecuador para investigar la literatura escrita por mujeres y, según relata en una crónica publicada en el suplemento Cartón Piedra la gestora Paola de la Vega, el investigador recibió algunos comentarios que afirmaban que “en el Ecuador las mujeres no escriben prosa. Escriben poesía ‘sentimentaloide’ que no sirve para nada”.

Sin embargo, en sus investigaciones descubrió referencias de escritoras y se adentró en la Colección Rolando en Guayaquil, el fondo Aurelio Espinosa Pólit en Quito, además de otras bibliotecas.

Encontró revistas literarias hechas por y para mujeres, en un rastreo desde 1885 y con ello trabajó su tesis doctoral que resultó en su primera publicación: Amazonas y artistas (Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, 1978).

Mañana, desde las 10:00, dentro de las actividades que prepara el Congreso de Ecuatorianistas, la académica y crítica literaria Alicia Ortega realizará una ponencia sobre el trabajo de Handelsman en torno a la narrativa escrita por mujeres. Por su parte, Raúl Serrano abordará al académico desde su lectura a Benjamín Carrión; Juan Carlos Grijalva hablará del legado cosmopolita y universalista del escritor, y María Auxiliadora Balladeres, desde su visión en la literatura afroecuatoriana. (I)