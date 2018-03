Festival de Pekín retira a última hora de su programa "Call Me by Your Name"

El Festival Internacional de Cine de Pekín ha retirado de su programa la película "Call Me by Your Name", ganadora del último Óscar al mejor guión adaptado, pocas semanas antes del comienzo de esta cita cultural, en un nuevo caso de censura de las autoridades a producciones de temática LGBT.

Fuentes del festival confirmaron hoy a Efe la retirada de la película, dirigida por Luca Guadagnino y que cuenta la atracción entre un adolescente de 17 años y un joven asistente del padre del muchacho en la Italia de los años 80.

Los organizadores no especificaron las razones de la decisión, aunque esta sigue una pauta común en China, la de retirar o cancelar a última hora espectáculos con este tipo de temáticas.

En Pekín se han suspendido en varias ocasiones ciclos de cine gay, concursos de belleza dirigidos a este tipo de colectivos, y las relaciones LGBT están prácticamente ausentes de cualquier película o serie de televisión producida localmente.

El Festival de Pekín, que este año celebra su octava edición del 15 al 22 de abril, es una de las más importantes citas del séptimo arte en China, y cada edición atrae a destacadas estrellas del cine europeo y de Hollywood. (I)