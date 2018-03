Festival de Cine de Miami acogió la diversidad latina

La cinta argentina Una especie de familia, de Diego Lerman, ganó el Gran Premio del Jurado a mejor película en el Festival de Cine de Miami.

En esta trigésima quinta edición el español Mateo Gil se llevó el premio a mejor director por el filme Las leyes de la termodinámica.

Lerman toma como relato de su cinta la problemática de la maternidad ligada al dilema de la adopción en condiciones poco transparentes.

En la ceremonia celebrada la noche del pasado sábado, en el Olympia Theater del centro de Miami, la organización del festival dio a conocer a los ganadores de este año, en la que el drama de Lerman, que concursó en el pasado certamen de San Sebastián, se llevó el principal galardón, dotado con $ 40.000.

En la película de Lerman el personaje principal es interpretado por la actriz Bárbara Lennie. Ella viaja a un pueblo de Misiones para concretar una adopción. Su pareja no parece demasiado entusiasmada con la idea.

El conflicto se establece entre el doctor que hace de nexo en el acuerdo y, sobre todo, con la madre del bebé que vive en condiciones más que precarias.

El ganador a mejor director dijo que su película es una comedia romántica “disfrazada de documental” en la que “traduce” los principios de la física en reglas del amor, y que en cierta forma es “la hijita pequeña” de Ágora (2009), cuyo guion escribió con Alejandro Amenábar.

La cinta está protagonizada por Manel, físico prometedor y neurótico, que se propone demostrar cómo su relación con Elena, cotizada modelo y actriz en ciernes, no ha sido un completo desastre por su culpa, sino porque estaba determinada desde un principio por las mismísimas leyes de la física, las mismas que descubrieron genios como Newton, Einstein o los padres de la mecánica cuántica. Y especialmente por las tres leyes de la termodinámica.

En la sección principal del certamen, Competición Knight, el uruguayo César Troncoso se llevó el premio a mejor actor por su trabajo en Otra historia del mundo, del director Guillermo Casanova, cuya película ha tenido su debut internacional en Miami.

Otros reconocimientos

En la sección HBO de Largometraje Iberoamericano resultó vencedora la ópera prima del venezolano Gustavo Rondón Córdova La familia, y repitió además con el Premio de la Crítica René Rodríguez, mientras que el premio Jordan Ressler a mejor guion fue a parar a manos del francés Xavier Legrand por su ópera prima Custodia compartida.

El documental de David Abel Gladesmen The last of the sawgrass cowboys fue la ganadora en la nueva categoría The Knight Made in MIA Award (Premio Knight hecho en Miami).

En el Festival de Cine de Miami, que concluyó el domingo, se evidenció la fértil relación que mantiene con el cine iberoamericano. Ejemplo de ello son aspectos como que su principal categoría, Knight Competition, contuvo íntegramente realizaciones en idioma español.

La gala de clausura se cerró con la proyección de Que baje Dios y lo vea, del director Curro Velázquez. La edición de este año entregó su premio especial Maestro Precious Gem al veterano director y escritor español Carlos Saura (Huesca, 1932) por el conjunto de una obra que “conecta” con la vida y “tiende puentes”.

La francesa Isabelle Huppert (París, 1953) fue reconocida con el premio denominado Icon (ícono).

El Festival de Cine de Miami, una iniciativa del Miami Dade College (MDC), proyectó en esta edición un total de 148 películas de medio centenar de países y, según su director Jaie Laplante, hubo, en un cálculo provisional, 50.000 espectadores.

Entre la selección estuvo la película Cenizas, del director ecuatoriano Juan Sebastián Jácome, con su estreno mundial. El director remarcó su intención de llevar a Estados Unidos un drama familiar que tras años de silencio “explota” como el volcán que llena de cenizas a sus protagonistas.

La erupción del volcán Cotopaxi en 2015 le sirvió a Jácome para enmarcar una historia que tenía en su mente desde hace diez años: la separación de un padre y una hija a raíz de un supuesto abuso familiar, tratado a través del silencio y del hermetismo. (I)