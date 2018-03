El ‘Indio’ Solari no volverá a dar recitales, según su representante

El cantante argentino Carlos Alberto ‘Indio’ Solari no volverá a ofrecer conciertos, afirmó ayer su representante al cumplirse un año del último y trágico evento que dio el músico, en el que murieron dos personas.

“¿Si va a volver a tocar en vivo? Eso no va pasar... a lo sumo buscaremos alguna forma digital para reemplazar ese contacto, pero para eso todavía falta”, dijo Julio Sáez, representante de Solari, en declaraciones al Diario La Nación, de Buenos Aires.

Sáez dijo que el artista tampoco dará entrevistas y que “pronto” se publicarán sus memorias y “en parte, él va a hablar a través de eso”.

Además, confirmó que el exlíder de la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tiene en preparación un nuevo disco, cuya fecha de salida aún no fue definida. “No hay nada concreto, porque aún está en proceso. Estamos cerca, pero no sabemos bien cuándo saldrá”, comentó.

‘Indio’ Solari, de 69 años, no ha regresado a los escenarios desde el 11 de marzo de 2017, cuando daba un show masivo en las afueras de la ciudad bonaerense de Olavarría. Aquella noche, el concierto terminó de modo trágico cuando, presuntamente por una avalancha provocada por el exceso de aforo, dos personas murieron y decenas resultaron heridas.

El hecho está aún bajo investigación judicial, con los productores del concierto acusados por presunto estrago doloso.

Hace un año, El TELÉGRAFO le preguntó sobre el suceso al bajista argentino Gustavo Zavala (integrante del grupo heavy Tren Loco), quien considera que “Le dieron un uso político a todo porque el ‘Indio’ Solari es peronista y el gobierno no. No puede haber muertos en un concierto de rock y estos no fueron por avalanchas, fueron por sofocación, uno, y otro por un ataque cardíaco. La muerte siempre es una tragedia que no se justifica”. (I)