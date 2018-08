"La RAE no inventa, no impone"

El director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, dijo que la posibilidad de cambios en la Constitución española no tiene vía y que “el problema está en confundir la gramática con el machismo”.

Sus declaraciones ocurren luego de que Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno español, anunció que pediría un informe para adaptar el texto de la Constitución a un lenguaje inclusivo.

“Las lenguas se rigen por un principio de economía; el uso sistemático de los dobletes, como miembro y miembra, acaba destruyendo esa esencia económica. Las falsas soluciones, como las que proponen poner en lugar del ‘o’ y el ‘a’, el ‘e’, me parecen absurdas, ridículas y totalmente inoperativas”, dijo Villanueva en una entrevista con Diario El País.

Anunció que había iniciado el trámite, que acabará con un pronunciamiento del pleno en octubre. Sin embargo, sostuvo que la doctrina sobre el tema es muy clara y no cree que la Academia se vaya a apartar de ella.

Villanueva sostuvo que “el diccionario no es elástico; hay que hacer una selección. Porque el diccionario es de todos. También hay una razonable demora temporal. Y hay palabras globo, que se usan, se hinchan y desaparecen. No estamos desfasados. Es que tenemos que ir por detrás de la sociedad. La academia no inventa, no propone, no impone, no induce el uso de las palabras, sino que recoge las que la sociedad genera. Es un problema sin solución”, señaló el director de la RAE.

Arturo Pérez Reverte, por su parte, dijo que de prosperar la iniciativa renunciaría a la RAE. (I)