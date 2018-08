El destino de Lucy se cuenta bajo la lírica de los Beatles en Microteatro GYE

Lucy, de Salvaje Producciones, es una de las piezas teatrales basada en uno de los temas emblemáticos de los Beatles y que forma parte de la temporada “Beatlemanía” en la cartelera de Microteatro GYE, ubicado en La Bota del Malecón del Salado.

Inspirada en el tema ‘Lucy in the sky with diamonds’ e interpretada por Marla Garzón y Jesse Gallardo, es una historia que explora el amor de una pareja.

“Lucy y Fernando se encuentran por casualidad, dos personajes que irán dejando atrás sus vidas monótonas para convertirlas en verdades, porque cuando uno menos se lo espera, ese es el momento perfecto”, señala la productora Verónica Pinzón, sobre esta historia basada en una situación del destino.

La obra dirigida por David Morejón también aborda los efectos del LSD y estará en cartelera de miércoles a sábado, en funciones a partir de las 20:30, hasta el 28 de julio. (I)