Corporación Imaginario busca una nueva tanda de narradores orales

La beca de narración oral para niños de Corporación Imaginario —los mismos que organizaron Un Cerrito de Cuentos— cumple 10 años y estuvo a punto de cerrar por falta de presupuesto.

Este proyecto educativo se financia solo a través de los eventos paralelos que realiza la fundación. Sin embargo, su década de trabajo —de su equipo de actores, literatos, fotógrafos y músicos— ha permitido que lo que su fundadora, la gestora cultural Ángela Arboleda, llama las subdivisiones, como en el fútbol, sirvan de sustento.

La sub-21 está encabezada por tres niños que habitan Bastión Popular con sus historias. Michael Simistierra descubrió con todos estos años de estudiar el arte de contar que lo suyo son los cuentos de terror y el mundo del cómic; Emily Solís, que puede emocionar con historias de amor, y Angie Proaño, que lo suyo es el mundo de las hadas.

Arboleda pretende que esta generación de cuenteros se independice y que puedan presentar funciones en la ciudad de forma autónoma.

La siguiente fila de cuenteros es la de la sub-18. El plan con ellos es encontrar, como pasó con la sub-21, la voz de cada uno, que cada quien pueda explorar sobre las historias que le interesan con directores. En la sub-12 ya solo hay una niña que entró el año pasado. Entonces hay que empezar de nuevo.

Corporación Imaginario está por lanzar una campaña de crowfounding para financiar la siguiente generación de cuenteros. Arboleda abrió una convocatoria para niños de entre 9 y 12 años, que como las anteriores ediciones, no va a tener costo.

Entre las condiciones está no ser tímidos “porque (la timidez) no creemos que es algo que debe desarrollarse; mientras no sea patalógico, no importa. Queremos chicos que les gusten las palabras, lo fantástico, con los que podamos elaborar este proceso a largo plazo para convertirlos en cuenteros”, dice Arboleda.

Para la narradora “el consumo de arte por sí mismo no cambia la forma de ver el mundo, sino que requiere enseñarse junto con una ética y una estética. Nosotros procuramos que el primer acercamiento con las historias sea con su forma de vida”. (I)