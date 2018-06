La Casa Morada renovó el fondo de intercambio de libros para su feria

El tradicional Garaje de Libros de la Casa Morada se volverá a realizar mañana, a partir de las 10:00, con una variedad literaria y servicios agregados.

Este espacio cultural, que con el paso del tiempo se convirtió en una librería, gestiona diversos proyectos que promueve con mayor ahínco - cada mes- como la venta e intercambio de textos o los talleres de escritura y hace menos de un año, la cafetería interna bautizada como La Emancipada.

“Los garajes de libros se han intensificado no solamente aquí sino en otros espacios también, por la necesidad y búsqueda de libros que no sean tan caros y obviamente me parece a mí, que hay un incremento en lo que los jóvenes buscan al momento de acercarse a la lectura”, asegura la autora de Extrañas, y El árbol negro.

La escritora, que en 2003 abrió La Casa Morada, dice que este mes ha hecho una renovación del fondo de intercambio de libros.

“Hemos incrementado una mesa grande de textos de filosofía y pensamiento contemporáneo que está a la disposición, para intercambio y también para la venta”.

Además, asegura que el fondo perteneciente a Editoriales Independientes de Ecuador y de América Latina ha engrosado su lista, por lo que este domingo la oferta será surtida “algo que no encontrarás en otras librerías”.

Obras de escritores ecuatorianos como Luis Borja, Mónica Ojeda, Daniela Alcívar, Gabriela Alemán, Gabriela Vargas, María Auxiliadora Balladares, Leonardo Valencia, entre otros, serán los que el público podrá adquirir este domingo.

“Es interesante promover a los escritores ecuatorianos que hoy en día resultan muy atractivos, no solo para nosotros sino también en otros sitios”, argumenta la directora de este espacio que hace seis años acuña a la editorial Cadáver Exquisito.

Desde que este espacio abrió sus puertas, el público de Nobol, Daule y Milagro se ha interesado en los proyectos que se promueven.

A esta audiencia se suman las 17.000 personas que siguen la marca en Facebook, Twitter e Instagram.

El local se encuentra en Calle 2° #620 y Ficus. (I)