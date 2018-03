Arturo Cardelús está en territorio Beatle para componer a Buñuel

En cuestión de años, el compositor español Arturo Cardelús (Madrid, 1981) ha pasado de subir sus piezas musicales a YouTube a dirigir a los artistas que graban Star Wars o The Shape of the Water en los míticos estudios de Abbey Road, donde ha grabado la banda sonora de una película sobre Luis Buñuel.

Una trayectoria que lo ha llevado a componer la música del corto viral ‘In a Heartbeat’, en el que se trata el tema de la homosexualidad; de la italiana ‘Chiamatemi Francesco’, y a encargarse de la orquestación de ‘The Paperboy’, interpretada por Matthew McConaughey.

Ni el cansancio generado por el ‘jet lag’ del viaje entre Los Ángeles, donde reside, y Londres le borra la sonrisa de la cara cuando atiende a EFE en la Real Academia de Música de Londres a colación de su nuevo proyecto, la banda sonora de Buñuel en el laberinto de las tortugas, película animada de Salvador Simó.

“Es una historia brutal, que tiene un giro al final muy bueno. Va a acercar a Buñuel de otra forma, todos conocemos al genio universal, pero esta historia nos va a mostrar al Buñuel más humano”, explicó Cardelús.

Buñuel en el laberinto de las tortugas es un filme de animación basado en el libro homónimo de 2008, que cuenta el rodaje de Luis Buñuel del documental Las Hurdes, tierra sin pan.

Cardelús se ha encargado de componer la banda sonora y desgrana la película señalando que no es “excesivamente culta”, ya que es “casi una historia de aventuras que puede llegar a un público bastante amplio”.

“Él (Buñuel) era un personaje contradictorio, le vemos desde bastantes ángulos. Hay momentos que lo quieres matar porque no entiendes lo que está haciendo”.

Durante la proyección, que se estrenará en octubre de este año, se descubrirá la personalidad y la forma de ser del director aragonés, tocando también sus conflictos con el pintor Salvador Dalí y el trauma que Buñuel sufrió con su padre.

“El director quería que le perdiésemos el respeto a Buñuel y que nos acercáramos a Luis. No lo queríamos encumbrar, queríamos hablar de alguien normal”. (I)