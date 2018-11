Los zombies van ganando espacio en Guayaquil

Rostros destrozados, heridas sangrantes, cuerpos en estado de descomposición; seres que, a pesar de estar muertos, deambulan por las calles buscando cerebros para saciar su apetito sobrenatural.

Este fue el terrorífico panorama que se observó en el parque Clemente Yerovi, de la ciudadela Kennedy Vieja, donde cerca de 200 criaturas se dieron cita para aterrorizar a los visitantes, que observaron aquellos entes con una mezcla de curiosidad y diversión.

Eran zombies. De ambos sexos y de todas las edades. Desde niños de 3 años hasta la “abuela zombie”, que a sus 85 años, con un cuchillo enterrado en la cabeza y su ropa blanca ensangrentada, se robó la atención de los presentes.

El evento fue la Novena Caminata Zombie, una tradición que se inició hace casi una década y que cada Halloween se toma las calles para cubrirlas de una terrorífica diversión que cada vez gana más adeptos, gracias a la popularidad de estos monstruos en cine y televisión. La convocatoria se hace a través de las redes sociales.

Ronny Morales (izq.) es un hábil artista del maquillaje de efectos. Su amigo, Samuel Reyes, comparte el gusto por el terror. Foto Juan Carlos Holguín / et

Fue en 1968 cuando el cineasta estadounidense George A. Romero sentó las bases de los actuales zombies con su filme “La noche de los muertos vivientes”, con esos cadáveres reanimados que rodeaban una cabaña donde un grupo de personas luchaban por sobrevivir.

Desde entonces han salido incontables películas con estos macabros personajes, que con los años se han vuelto un referente del terror. En 2009, un grupo de artistas guayaquileños decidió realizar una fotonovela de terror, pero les faltaban los zombies. Así que pensaron en cómo conseguirlos y se les ocurrió organizar una caminata.

“Reunimos como 14 personas. Ahí empezó todo. Al año siguiente se corrió la voz y llegamos a 30, luego a 50, a 100 y así seguimos”.

Quien habla es Arturo Navas, miembro de aquel grupo que inició la locura zombie y que hoy, 9 años después, ha visto crecer aquella iniciativa. “En 2017 la hicimos en conjunto con un centro comercial y llegamos a 500 personas”.

Tras el proyecto de la fotonovela, ahora están pensando en realizar una miniserie para Instagram Tv. “Ya tenemos una comunidad fuerte, gracias a las redes sociales y a la afluencia de la gente, que cada año acude en mayor cantidad. Ahora cada vez hay más personas disfrazándose, lo hacen mejor, los trajes son más elaborados, hay más cultura del disfraz, por eso pensamos en la miniserie”.

Al inicio no había tanta acogida. La moda del cosplayer no era muy fuerte en el país y todavía no se hacían eventos como el Comic Con.

La horda de zombies recorrió la avenida del Periodista, en el norte de Guayaquil. Foto Juan Carlos Holguín / et

Pero el género zombie empezó a fortalecerse en la pantalla grande, gracias al éxito de franquicias cinematográficas como “Resident evil”, que ayudaron a la consolidación del género zombie. El público se sentía atraído por aquellos seres lentamente mortíferos, con los que no puedes negociar ni razonar, y cuyo único objetivo es alimentarse.

En 2010, la cadena AMC lanzó la serie televisiva “The walking dead”, basada en el comic de Robert Kirkman. El boom de esta producción le dio un nuevo impulsó a la onda zombie, y la caminata anual se benefició con ello.

En la edición de 2018 hubo varios participantes disfrazados de los personajes de esta serie. Inclusive estaba un Negan local, con su infaltable bate Lucille.

Según Arturo Varas, “esto ha cogido bastante fuerza con los programas de televisión y las películas en cine. Además, el auge de la cultura pop y el arte de disfrazarse”.

Con él coincide Ronny Morales, un joven artista que acudió a la caminata con un escalofriante disfraz de zombie elaborado por él mismo. Hace años descubrió su habilidad para los maquillajes de efectos especiales y con el tiempo ha desarrollado su pasión por esta actividad.

Hoy, a sus 22 años, es un conocido maquillador y en su cuenta de Instagram, @rzombiemakeup, exhibe sus mejores trabajos.

“Yo nunca he sido tanto de dibujar ni de pintar. Quería buscar otra forma de hacer arte, y me gustó hacer zombies. Es una forma de expresar mi talento”, comenta detrás de una boca desgarrada y unos ojos con la pupila blanca, un efecto terrorífico que es común en casi todos los maquillajes de zombies y que se logra con lentes de contacto.

Por el momento esto es un hobbie para él, pero no descarta más adelante dedicarse de forma profesional a ello, como lo hacen otras personas.

Afirma que con un poco de dedicación, todos pueden hacer buenos trabajos. “En internet existen tutoriales, invito a todos a que se animen y disfruten haciéndolo, que salgan de la rutina”.

Su amigo Samuel Reyes lo acompaña. Comparte con Ronny la pasión por los zombies y el mundo del terror y siempre asisten juntos a este tipo de eventos. Esta es la primera vez que van a la Caminata Zombie.

“Nos enteramos por las redes sociales y vimos que tiene gran acogida. Como nos interesa este mundo, nos decidimos a asistir”.

El joven considera que esta es una forma divertida de expresarse. “Es nuestro sentir, nuestra afición. Nos gusta poder compartirla en grupo, en una comunidad que cada año va creciendo y teniendo más acogida. Además me parece una forma entretenida de celebrar esta fecha”.

En el parque de la Kennedy Vieja se maquillaba a quien no hubiera llevado su disfraz. Fue un derroche de creatividad. Foto Juan Carlos Holguín / et

Pero quien se robó las miradas y la admiración general en esta novena caminata fue Argentina Encalada, la abuela zombie. A sus 85 años, esta mujer de cabello blanco y lentes llegó sangrando a través de la herida causada por un cuchillo clavado en su cabeza.

Y su presencia causó furor, debido precisamente a que es poco frecuente encontrar personas de su edad que asistan a este tipo de eventos.

Ella vivió 24 años en Estados Unidos y hace cuatro se radicó en Guayaquil. En el país del norte la onda del cosplay es más fuerte, por eso estas actividades no son extrañas para ella.

Sin embargo, allá no podía disfrazarse porque “yo era la secretaria del gerente de un banco y él me decía: Argentina, yo te necesito en cualquier momento y no te vas a ir por otro lado”, relata divertida la octogenaria, quien es amante del cine. “Pero me gustan las películas bonitas”.

Argentina considera que la edad no debe ser una excusa para divertirse e integrarse a cosas nuevas. Por eso cuando su nieta, Monse Treserra, la invitó a la caminata zombie, decidió acompañarla. “Es la primera vez que vengo a esto. Me llamó la atención y me parece muy bonito”.

Monse, la Nieta Zombie, usando un ensangrentado traje de doctor (con tapabocas incluido), comenta que ella siempre asiste a la caminata. Este año se le ocurrió invitar a su abuela y doña Argentina aceptó.

“Ella me escogía los disfraces cuando yo era pequeña y me acompañaba a pedir dulces. Ahora se invirtieron los papeles y yo la traje”, dice entre risas.

A la joven este mundo del cosplay le parece divertido. “Cuando vivíamos en Nueva York se veía más esa cultura de disfraces y la moda zombie. Es chévere que en Guayaquil exista esa tendencia y cada año se amplíe”. (I)