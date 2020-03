Colectivo feminista ecuatoriano "Vivas nos queremos" recibió el premio Simone Veils

El premio Simone Veils de la República francesa para la igualdad de género fue entregado en París al colectivo “Vivas nos queremos”, una agrupación feminista ecuatoriana.

Así lo informaron la Embajada de Francia en Ecuador y el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, a través de sus redes sociales.

El colectivo lucha contra los feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres. La entrega del reconocimiento, que es acompañado por un premio de 100 mil euros, lo efectuó Jean-Yves Le Drian, canciller de Francia, a Ruth Montenegro, integrante de la agrupación ecuatoriana.

“Ellas, con su lucha, están creando nuevas posibilidades y nuevas formas de relación entre hombres y mujeres”, señaló el diplomático. “La lucha del colectivo es, por lo tanto, una lucha emblemática: al luchar para que las mujeres y niñas ecuatorianas tengan acceso a un aborto seguro, están luchando para que puedan mantener el control de su propio destino”, puntualizó Le Drian.

