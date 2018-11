Lucía: "Me sentía tan sola, sin apoyo, que decidí salirme del colegio"

Muchos casos como el de “Lucía” (nombre ficticio) viven a diario las adolescentes en Ecuador. Ella tenía 16 años de edad cuando se enteró de su embarazo. Sus planes futuros se vieron postergados al pasar a engrosar la lista de madres adolescentes y porque el padre de la criatura la abandonó, factores que la llevaron a dejar sus estudios.

¿Se planificó de alguna manera la venida de su hijo?

No.

¿Recibió alguna vez información sobre la prevención del embarazo?

Sí, pero yo no sabía escuchar, no quise, y eso que mi mamá me aconsejaba, al igual que mis tías, todos.

¿Qué le decía su familia?

Que tenía que cuidarme para después no andar sufriendo.

¿Qué piensa ahora?

Que ya está, es mi hijo, y por mi hijo tengo que seguir adelante.

A pesar de estar embarazada, ¿seguía asistiendo a clases en el colegio?

Sí, pero finalmente me retiré porque el papá de mi hijo ya no me apoyaba, se alejó de mí. Entonces me sentía tan sola, sin apoyo, que mejor decidí salirme del colegio.

¿Va a terminar el colegio cuando su bebé sea un poco más grande?

Sí, ojalá tenga la oportunidad.

¿En qué curso estaba cuando decidió abandonar los estudios?

En primero de bachillerato.



¿Tenía planificado estudiar una carrera o qué le gustaría ser?

Sí, enfermería.

¿Qué edad tiene su novio?

Es un año menor a mí, tiene 16 años.

¿Qué pasó cuando la familia de su joven novio se enteró del embarazo?

Cuando la familia se enteró me dijeron que mi hijo no era de él, que con cuántos habré estado y otras cosas feas...



¿Qué le dijo en cambio su novio cuando se enteró de su embarazo?

Todo el tiempo del embarazo se alejo de mí. Cuando ya iba a dar a luz ofreció ayudarme y que se iba a hacer cargo, pero finalmente se fue, me abandonó.

¿Qué le manifiestan ahora sus padres?

Que me van a apoyar siempre. (I)