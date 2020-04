Programa europeo se interesa en proyecto de investigador otavaleño

El programa High Performance Computing Europa3 (HPC-Europa3) seleccionó el proyecto del investigador otavaleño Henry Pinto Ph.D., docente de la Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología de Yachay Tech, para que realice la investigación de su proyecto "Computational modeling of novel materials: perovskites, graphene-based and composites".

Para el efecto utilizará las supercomputadoras más potentes localizadas en varios países del continente europeo.

Pinto ganó una subvención dentro del programa HPC-Europa3, por lo que estará ocho semanas desarrollando su proyecto con los métodos computacionales más sofisticados.

Es así que utilizará las supercomputadoras europeas más potentes en colaboración con el profesor Risto Nieminen Ph.D., del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Aalto, y el CSC – IT Center for Science de Finlandia.

Además, este proyecto involucra activamente a estudiantes de la Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología de Universidad Yachay Tech.

La investigación propuesta busca comprender desde una perspectiva atomista, el comportamiento de los materiales y acelerar el “sueño dorado” de fabricar materiales "virtualmente", con estructuras atómicas precisas diseñadas para proporcionar tecnologías de vanguardia.

Estas permitirán resolver necesidades actuales de la sociedad, incluyendo materiales fotocatalíticos no tóxicos para degradar el CO2 en materiales útiles, electrónica basada en grafeno y materiales compuestos con propiedades mecánicas mejoradas.

El programa HPC-Europa3 es una iniciativa de la Unión Europea (UE) totalmente financiada por el Programa Marco Horizonte 2020, con un presupuesto total de 9,2 millones de euros, y respaldando propuestas de investigación en el campo de la informática de alto rendimiento (HPC). (I)