Tufiño:"Soy graduado de esta institución y hoy me desempeño como docente"

¿Qué diferencia hay entre la educación de ayer y la de hoy, en la U.E. Nanegal?

Antes, en la Unidad no se recibía las horas complementarias de la jornada de trabajo, pero esforzándome mucho, con autoeducación pude salir adelante y llegar a obtener un cargo en el Distrito del Noroccidente de Pichincha. Trabajo hoy en la oficina de gestión de riesgos. Deseo recalcar que el aprendizaje que recibí en la institución me ayudó para poder superarme personal y profesionalmente.

¿Quiénes fueron sus mentores?

Agradezco a dos docentes que me apoyaron para conseguir mis sueños: el Lic. Jaime Perugachi, quien me enseñó matemática y siempre estuvo pendiente de que cada uno de los estudiantes adquiriera conocimientos para nuestro futuro profesional.

Otro docente fue el Lic. Carlos Jurado, profesor de informática. Gracias a él vi con claridad cuáles eran mis sueños verdaderos y me enseñó que cada uno, con su esfuerzo propio, puede llegar a ser alguien en la vida. “Un estudiante siempre debe ser mejor que el docente”, decía. (I)