49 de cada 100 mujeres trabajan en el campo

Las mujeres rurales labran la tierra y plantan las semillas que proveen de alimentos al país. En Ecuador 49 de cada 100 laboran en el campo.

Este jueves 18 de octubre, el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional Nacional en conjunto con FAO Ecuador y la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales realizaron un homenaje para ellas, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales y del Día Nacional de la Soberanía Alimentaria.

El evento se desarrolló en la explanada del Ministerio de Agricultura y Ganadería en medio de la feria Inti Pallana, que se lleva a cabo los primeros y terceros miércoles de cada mes. Así, los productores y artesanos fueron los invitados principales de la celebración.

Ketty Ibarra, presidenta de la Asociación de mujeres de Juntas Parroquiales Rurales, recalcó que más que una celebración es una lucha constante. “Faltan políticas para protegernos. Aún necesitamos accesos a la tierra, a créditos y más educación”.

Alexandra Peralta, viceministra de Agricultura y Ganadería, aseguró que el Estado vela por la defensa del trabajo y seguridad en el campo. “Fomentamos el consumo de productos nacionales”, dijo.

Las campesinas aplaudieron. Entre ellas, Esther Ulcuango, quien vende hongos secos, en uno de los puestos de la feria hace dos meses.

Cargada de canastos sube a 3 buses para llegar a Quito desde Pesillo, en el cantón Cayambe. Pertenece a la Asociación Urcu Sisa que beneficia a más de 100 mujeres kichwas kayambi.

“Empezamos a recolectar los hongos, que se dan en las raíces de los pinos, en 1988. En ese tiempo mi esposo no me creía lo que estaba haciendo y me maltrataba. Ahora me ayuda a pelar los hongos porque ha visto que ayudo con los gastos de la familia”, relató.

Comentó que la venta es complicada, pero las ferias ayudan a posicionar los beneficios proteicos de los hongos. El producto también está a la venta en supermercados.

Como Esther otras mujeres rurales estuvieron atentas en el evento y presenciaron el compromiso firmado por los representantes de entidades gubernamentales y de la FAO Ecuador para cada año conmemorar la soberanía alimentaria. (I)