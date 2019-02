El Ministerio del Trabajo sanciona a una compañía denunciada por explotación

El Ministerio del Trabajo clausuró la Compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, dedicada a la producción y exportación de fibra de abacá.

El cierre defintivo del establecimiento se llevó a cabo el pasado 16 de febrero, debido a varios incumplimientos a los derechos de los trabajadores que fueron identificados en las inspecciones laborales realizadas por las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público de Portoviejo y Guayaquil.

Según información difundida por el Ministerio de Trabajo, entre las infracciones cometidas por la empresa se encontró la falta de afiliación y contrato de trabajo, el no pago de beneficios sociales, pagos inferiores respecto a la remuneración básica unificada, intermediación, condiciones de trabajo infrahumanas, trabajo infantil, insalubridad, riesgo laboral, falta de entrega de ropa y herramientas de trabajo, accidentes laborales, personas de tercera edad, utilidades no reconocidas, reglamento de trabajo obsoleto y no pago de horas extras.

“Ante la vulneración de los derechos de los trabajadores y conforme la Ley procedimos a la clausura de la empresa Furukawa y a la sanción económica respectiva, jamás permitiremos este tipo de violación a los derechos laborales ya ganados”, sostuvo Andrés Madero, Ministro del Trabajo (e), en rueda de prensa ofrecida este martes 19 de febrero.

El ministro manifestó además que continuarán los controles y verificaciones de cumplimiento de obligaciones laborales en los 33 establecimientos de la Compañía Furukawa y procederá en Derecho a emitir las resoluciones correspondientes.

“En 2018 realizamos cerca de 16 mil inspecciones, en lo que va de 2019 a escala nacional van alrededor de 2.000 inspecciones, seguiremos precautelando los derechos de los trabajadores”, manifestó Madero.

El Ministerio del Trabajo hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de incumplimiento laboral a través de nuestra línea gratuita 1800 266 822 opción 1, en línea a través del Sistema Único del Trabajo o de manera presencial a las Direcciones y Delegaciones del Trabajo y Servicio Público. (I)