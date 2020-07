MIES atendió a 780 personas habitantes de calle

Pasaron ya cuatro meses desde que el Gobierno ecuatoriano declaró el Estado de emergencia en el país y una de las misiones del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) consistió en cuidar la salud de 780 personas habitantes de calle.

Ellos fueron parte de los grupos de atención prioritaria. Para ese fin, el MIES habilitó 33 albergues emergentes temporales para alojar a atender al grupo vulnerable.

Gracias a acuerdos con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), instituciones públicas y privadas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el MIES pudo acoger a personas en situación de calle, mendicidad, movilidad humana y diagnosticados con covid-19 que necesitan aislamiento preventivo obligatorio.

“El objetivo de estos albergues es contar con un lugar de alojamiento, cuidado y protección para personas que no tienen un lugar donde vivir y, albergar a las personas que no cuentan con un lugar donde pasar la cuarentena o el aislamiento obligatorio, cuando han sido diagnosticados con COVID 19, o han sido dados de alta de los hospitales y necesitan terminar su proceso de recuperación”, explicó la Subsecretaria de Protección Especial a EL TELÉGRAFO.

En los albergues temporales, el MIES entregó 2.900 kits de higiene personal para el uso de las personas acogidas. Entre los kits, también entregaron kits alimenticios, colchones, de aseo, de ropa, cobijas térmicas, almohadas pequeñas, juegos de sábanas e insumos de bioseguridad como galones de cloro, frascos de gel, frascos de alcohol, entre otros.

Según los registros del MIES, el presupuesto para la atención de este grupo corrió por cuenta del que estaba asignado en la asignación 2020. Las unidades encargadas del cuidado cuentan con un equipo técnico experto en la atención a habitantes de calle compuesto por un coordinador, una trabajadora social, un psicólogo, dos promotores comunitarios, un terapista ocupacional, cuatro técnicos de apoyo comunitario y siete educadores de calle.

En los albergues temporales, el Estado garantizó no solo alojamiento, sino también vestuario, aseo, alimentación, control médico y desarrollan actividades diarias, mantenimiento del espacio, atención médica y psicológica. “La atención es 24 horas diarias, los 7 días de la semana, con equipos técnicos que realizan turnos rotativos, tomando todas las medidas preventivas sanitarias, a fin de que los usuarios que utilizan las instalaciones se encuentren con las garantías mínimas para el goce efectivo de sus derechos, como una respuesta ante la emergencia sanitaria”, explicó la Subsecretaría de Protección.

Por otra parte, también obtuvieron una donación de 1.536 camas, juegos de sábanas y almohadas por parte de la Secretaría Nacional de Riesgos y Emergencias, las mismas que fueron distribuidas en los albergues. Por su parte, Childfund Ecuador donó 2.900 kits de higiene personal para los albergues.

En torno a la lucha contra el covid-19, el MIES coordinó con el Ministerio de Salud Pública para que el mismo realice el triaje de las personas que ingresan a cada albergue y evitar posibles contagios, realizan chequeos médicos y pruebas de covid-19.

En el marco de este tema, el MIES registró 40 personas habitantes de calle del albergue de la Casa de la niñez en Quito y 11 personas del Albergue temporal del Cantón Rumiñahui Centro de atención CAINA que contrajeron el virus covid-19.

“Todas estas personas han contado con la atención médica y entrega de medicamentos desde el Ministerio de Salud Pública, cumpliendo aislamiento sin permitir el ingreso de otras personas; se les doto de kits de aseo y protección, se desinfección de las áreas y se cubrió todas sus necesidades básicas”, explicó el MIES a EL TELÉGRAFO.

En Quito, el Patronato atendió a más de 5.000 personas

En la capital, el trabajo a favor de las personas con experiencia de vida en calle, fue apoyado por el Patronato San José. Daniela Peralta, jefa de la Unidad de Proyectos y Servicios explicó que aproximadamente atendieron a 5.040 personas de este grupo poblacional.

Se tratan de equipos especializados que acuden en tres o cuatro brigadas para detectar casos de personas con experiencia de vida en calle. Entre las observaciones que llamó la atención, Peralta dio a conocer que, de las personas atendidas, el mayor número son mujeres con 2.834 y 2.206 hombres.

Además, dentro del grupo 1.680 son personas en movilidad humana principalmente de nacionalidad venezolana y colombiana. El trabajo que realizó el Patronato y las cifras que manejan corresponden al periodo entre el 16 de marzo y el 22 de julio.

El proyecto incluye abordaje en calle, identificación de casos, alimentación, vestimenta, terapias, talleres lúdicos, atención psicológica, entre otros. Desde la pandemia se implementaron además dos albergues transitorios: la Casa de la Niñez 1 (en el Sector de San Roque) donde atendieron a alrededor de 40 personas y el Pabellón de las Artes (Parque El Arbolito) a donde acudieron 60 personas. “Intentamos insertarlos a sus redes familiares”, explicó Peralta.

A las personas albergadas, el Patronato entregó mascarillas, gel antibacterial y otros insumos de bioseguridad. En el Patronato sí se presentaron casos positivos covid-19, explicó Peralta. Frente a ese escenario, expuso que una vez conocido el caso, los derivaron a las instituciones especializadas como el Ministerio de Salud y realizaron procesos de desinfección en los albergues. “Las personas, una vez que ingresan, no salen. No se trata de obligarlos a estar, sino que se les sensibilizó para que no salgan”, especificó. (I)