En Madagascar hallan un camaleón "desaparecido" hace 100 años

Un grupo de científicos de la Colección Estatal Zoológica de Múnich (ZSM, por sus siglas en alemán), junto a otros colaboradores alemanes y malgaches, informaron de un descubrimiento extraordinario realizado durante una expedición por la isla africana de Madagascar.



Ellos dieron con el paradero de varios ejemplares de una especie de camaleón que fue avistada por última vez hace un siglo.

El hallazgo fue publicado en la revista alemana especializada Salamandra. Un camaleón de Voeltzkow es, de hecho, el protagonista de la portada de la publicación.



El estudio, de 13 páginas y firmado por nueve especialistas, detalla los pormenores de la expedición realizada en marzo y abril de 2018, las pruebas de ADN recolectadas y, por cierto, el hallazgo de ejemplares vivos y en estado salvaje que demuestran que el animal no se extinguió, aunque su población sí corre riesgo, debido a la deforestación de su hábitat.



Los expertos presumen que la especie, cuyo nombre científico es Furcifer voeltzkowi, solo vive unos pocos meses durante la época de lluvias. "Estos animales son algo así como las moscas de un solo día entre los vertebrados”, explicó Frank Glaw, experto en reptiles y anfibios de la ZSM y uno de los firmantes del estudio.



"Hay que estar en el momento adecuado y el lugar preciso para poder verlo. Y eso durante la época de lluvia no es tan fácil, dado que entonces muchos caminos son intransitables. Esa es seguramente una de las razones por las cuales este reptil de cambiante color no se vio durante tanto tiempo”, añadió.





Los especialistas lograron, durante su expedición, recolectar información que "completa muchos vacíos” en el conocimiento que tiene la ciencia sobre esta especie, que solo se basaba en los estudios realizados sobre los ejemplares capturados hace un siglo.

Pero otros datos, como su estado de conservación, qué colores adopta en estado natural, la morfología de las hembras, etcétera, eran totalmente desconocidos.



Asimismo, obtuvieron numerosas fotografías de estos reptiles, especialmente de hembras, que durante la gestación, encuentros con machos y otras situaciones estresantes cambian de color.



El estudio, que reconoce que queda mucho por hacer en términos de descubrimientos en Madagascar, agradece la colaboración de la Global Wildlife Conservation, que en 2017 lanzó un programa a nivel mundial con el fin de encontrar las 25 especies "desaparecidas” más buscadas.



Con el camaleón de Voeltzkow se "redescubrió” la sexta especie en el marco de este programa. (I)