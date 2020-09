Latinoamérica, un ejemplo para el mundo en la eliminación de la rabia

En el Día Mundial de la Rabia, que se recuerda cada 28 de septiembre, World Animal Protection publica un nuevo informe "Centrémonos en los perros', que proporciona un análisis de las acciones necesarias para eliminar la rabia humana transmitida por mordeduras de perros para el 2030.



El informe también demuestra cómo el control humanitario de la rabia puede contribuir a la implementación de “Una Salud” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.



La publicación del reporte busca resaltar las estrategias que México y otros países de America Latina han utilizado para controlar y erradicar la rabia; por ejemplo, la vacunación masiva de perros, el compartir las responsabilidades con otros actores (incluyendo autoridades federales, estatales, municipales, gremios, la academia y grupos organizados de la sociedad civil), la educación y la sensibilización de los propietarios, así como la estabilización de la población canina a través del control de la reproducción.



Todas estas y demás acciones han permitido que desde la década de 1980, los casos de rabia hayan descendido en el 95% en humanos y en el 98% en perros en esta región, demostrando que la rabia humana transmitida por perros se puede eliminar.



Muertes en África y Asia

De hecho, en el 2019, hubo cero casos de rabia humana transmitida por perros en America continental. Sin embargo, este no es el caso de varios países en África y Asia, puesto que más del 95% de las 59.000 muertes que ocasiona la rabia al año ocurren allí como consecuencia de la mordedura de un perro infectado.



La cantidad de humanos que mueren al año por rabia equivale a más de 160 personas al día, es decir, cada 9 minutos fallece alguien por esta enfermedad.



Durante varias décadas World Animal Protection ha luchado para acabar con el sacrificio innecesario de millones de perros en el mundo y por introducir el manejo humanitario de esta población para eliminar la rabia.



La ONG declara que la rabia no se detiene matando a los perros y vacunando a los humanos después de haber sido mordidos, sino que se detiene a través de la vacunación masiva de perros y logrando que los dueños actúen de manera responsable. Esto solo es posible con la colaboración de comunidades, gobiernos y organizaciones.

