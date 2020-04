LATAM Cargo transporta, por primera vez, células madre para menor con leucemia

El miércoles 1 de abril, a las 19:00 de Frankfurt, Alemania, la tripulación del avión Boeing 767-300F, exclusivo de transporte de carga, llevó a cabo un vuelo excepcional hacia Santiago. Por primera vez, no solo el avión de LATAM Cargo transportó células madre en su cabina, sino que también el piloto de la aeronave asumió el rol de custodio de las mismas, las que son requeridas, con urgencia, por una menor de 9 años que padece leucemia linfoblástica aguda.

Actualmente los aviones de carga son los únicos que mantienen libertad de tránsito internacional por el rol que cumplen en el abastecimiento de los países.



Esta iniciativa fue trabajada de manera conjunta con la Fundación DKMS, cuya misión es encontrar donantes compatibles para pacientes con cáncer de sangre o facilitarle el acceso a tratamiento, en cualquier parte del mundo.



LATAM Cargo se comprometió a transportar las células madre compatibles con la niña. Para ello, un equipo multidisciplinario del Grupo LATAM, integrado por más de 30 personas, planificó durante dos semanas la ruta, la operación así como el entrenamiento de la tripulación sobre los protocolos de manipulación y cuidado de las células a transportar, entre otros aspectos.

Este viaje se enmarca dentro del programa Avión Solidario de la compañía, que desde hace nueve años atiende necesidades de salud en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.



El programa facilita el transporte de pacientes que necesitan recibir un tratamiento médico, de equipos multidisciplinarios de salud, órganos, tejidos y células madre, así como también de insumos e implementos médicos y medicinas.



“En un momento donde todos están apagando sus motores, hay vuelos que cobran más fuerza que nunca, como el de nuestro Avión Solidario. Estamos enfrentando la crisis más grande de nuestra historia, pero no dejaremos de hacer todos los esfuerzos posibles para que un vuelo nuestro pueda brindarle una oportunidad de vida a una persona”, comentó Gonzalo Contreras, capitán LATAM Cargo y quien manejó el avión que transportó las células madre.



A su vez, la directora ejecutiva de DKMS Chile, Ignacia Pattillo, afirmó que “si bien muchos hospitales están retrasando tratamientos y cirugías que no son de carácter urgente, hay casos que no pueden esperar, como los pacientes con cáncer de sangre que requieren un trasplante de células madre sanguíneas a la brevedad, antes de que la enfermedad se salga de control”. (I)