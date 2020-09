Examen de acceso a la educación superior será el 17 y 18 de septiembre

El proceso para el nuevo examen de acceso a la educación superior está listo. Se aplicará del 17 al 18 de septiembre a un universo superior a 188 mil estudiantes. Y en esta ocasión, se suma 1393 personas con discapacidad. El titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín Albán, señala que este examen es 100% en línea y es voluntario. Además, fue diseñado por docentes universitarios, “esto nos da la confianza de que el contenido del examen es más pertinente para que los estudiantes tengan éxito en la universidad.”

El examen consiste en 80 preguntas de opción múltiple en distintos campos de conocimiento: matemáticas, lengua/literatura, ciencias naturales y ciencias sociales. Tendrá un peso de 60%, que junto con el historial académico del postulante que representa 40%, se obtendrá la nota de postulación para aplicar a las universidades públicas del país. “No existe puntaje mínimo, varía dependiendo de la demanda de carreras. Por ejemplo, la de Medicina en la Universidad Central tiene alta demanda entonces los puntajes tienden hacer alto. Otras carreras son menos demandas, por ende el puntaje será menor”, indicó Albán.

Este 17 y 18 de septiembre, 188.945 personas rendirán el EAES, una evaluación 100 % en línea que medirá conocimientos y aptitudes de nuestros jóvenes; además, desde el próximo lunes, se habilitará el simulador para que puedan practicar con anticipación. #EAES #Admisión2020 pic.twitter.com/hfS0nKkEKq — Agustín Albán (@agustinalbanm) September 1, 2020

Existe un temario que está publicado en la página web para que los estudiantes puedan revisar contenidos. Además, para familiarizarse con la plataforma, se habilitará el simulador de la evaluación desde el 7 de septiembre.

La plataforma donde se rendirá el examen cuenta con medidas de seguridad para evitar intentos de copia y filtraciones. “Vamos a monitorear que esté encendida la cámara, que no puedan salir a otra aplicación. El examen no lo hemos armado aún, tenemos todas las preguntas pero la manera en que éstas se combinan y se construye el examen aún no lo hemos hecho, lo realizaremos conforme se acerca la fecha.”

Senescyt informará a través de sus canales oficiales y a los correos electrónicos, la fecha y hora exacta en la cual cada persona rendirá su examen. (I)