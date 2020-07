Evita, la mujer que cimentó las bases del feminismo argentino

Un año más de la partida de Eva Perón se cumplió el domingo 26 de julio. Ese mismo día, pero en 1952, falleció con tan solo 33 años de vida. Evita, como cariñosamente la llamaban, fue la primera dama de los argentinos a finales de la década de 1940.

Su empatía por el pueblo más vulnerable la convirtió en una líder política amada por millones de sus compatriotas, en especial por los "descamisados", como se le conocía en aquella época al proletariado argentino.

Pero una de sus luchas más grandes fue por las mujeres. Así logró que para las elecciones de 1951 las mujeres votaran por primera vez en la historia de su país.

Tras un cáncer de útero, la salud de Evita se debilitó durante la campaña política para la reelección de su marido, Juan Domingo Perón, y a sabiendas de que la muerte le seguía los pasos, en un acto conmemorativo del 17 de octubre de 1951, con una Plaza de Mayo donde no cabía un alma más, pronunció un discurso que para muchos fue su despedida. "Donde existe una necesidad nace un derecho" es quizá una de sus citas más célebres.

"Evita tuvo la oportunidad de tomar y construir un camino político y no dudó. Triunfó aunque lo tenía todo en contra: era mujer, era actriz, trabajaba cuando aún no era muy aceptado que las mujeres trabajasen y no era bien vista en el entorno político, pero actuó siempre con naturalidad y sin importarle las críticas", señala la historiadora española Marysa Navarro, quien publicó en 1982 Evita, la primera biografía destacada de la exprimera dama.

En un país con una tradición feminista que arrancó a fines del siglo XIX con referentes como Julieta Lanteri, Alicia Moreau y Elvira Rawson, Evita logró lo que ellas no habían conseguido: la sanción del voto femenino.

"Aquí está, hermanas, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una larga historia de lucha, tropiezos y esperanzas", dijo el 23 de septiembre de 1947 cuando recibió la promulgación de la ley de manos de Perón.

La fundación Eva Perón construyó hospitales, asilos, escuelas, impulsó el turismo social creando colonias de vacaciones, difundió el deporte entre los niños mediante campeonatos que abarcaron a toda la población, otorgó becas para estudiantes, ayudas para la vivienda y promocionó a la mujer en diversas facetas. Escribió dos libros, La razón de mi vida en 1951 y Mi mensaje en 1952.

Son muchos los argentinos con anécdotas sobre los juguetes que recibieron de niños y que están expuestos estos días en el Museo Evita ubicado en Palermo, Buenos Aires capital.

Otros hablan de las Singer, las máquinas de coser que la Fundación Eva Perón entregó a su madre u otra mujer de su familia o la ayuda con la que pudieron acceder a una vivienda.

Nadie como Evita para hablar de conciencia social porque sus acciones trascendieron la retórica política. Fue sepultada en el cementerio de Recoleta, luego de que su cuerpo pasara tres años en España, país al que fue llevado para su embalsamamiento. Mujer atemporal y con un carisma sobrenatural, cuentan los historiadores que hasta sus enemigos más enconados lloraron frente a sus restos. (I)