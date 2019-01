“Con la práctica se logran resultados en las expresiones”

El 22 de octubre de 2018, en el tercer encuentro de oratoria “Aportes del pueblo afrodescendiente en los procesos sociales de América Latina”, Andrés Hidalgo, representante de la Zona Eugenio Espejo, fue el ganador entre dieciséis colegios participantes.

El tema que el estudiante disertó fue “Haití, una esperanza para América Latina”.

El evento, organizado por el Distrito Metropolitano de Quito, la Secretaría de Inclusión Social y Movilidad Humana y organizaciones sociales afrodescendientes, se dio en el marco de conmemoración de la cultura afro en el país.

Andrés Hidalgo Verduga, alumno de 2º. año de Bachillerato General Unificado de la U.E. Fiscal San Francisco de Quito, considera que “la lectura es un deleite y saber transmitirlo es un verdadero reto”.

“La lectura te invita a viajar por todas partes, transformándote en diferentes seres y disfrutas vivencias extraordinarias; la poesía, en cambio, despierta varios sentimientos”, dice Hidalgo, quien desde pequeño siente afición por la literatura.

¿De dónde nació el gusto por la oratoria?

De niño solía leer escritos poéticos. Lo hacía en voz alta tratando de darle expresividad. No era bueno pero me gustaba hacerlo. En la escuela, cuando cursaba 6to. de básica, la maestra me hizo declamar estrofas de un poema. Creo que lo hice bien porque me invitó a participar en un concurso de poesía, acepté y con su ayuda gané. Ese momento lo tengo grabado. ¡Me encanta la poesía!

¿Cómo se sintió?

Nervioso y emocionado al transmitir a los demás una historia, una vida, una expresión artística por medio de la palabra. Fue difícil, pero no imposible. Es lo que me gusta porque varios sentimientos se apoderaron de mí.

¿Qué le pareció la invitación a participar a nivel intercolegial?

No estaba preparado para nada, pero me sentía dispuesto a trabajar y dar todo de mí. La ansiedad corría por mi ser. El grupo puso empeño, junto a docentes y compañeros. Yo me esforcé también; hubo temores evidentes porque había chicos muy buenos.

¿Qué tiempo le tomó prepararse?

Memorizar es la parte más complicada y para la que más tiempo utilizo, pero, poco a poco, con la práctica se logran resultados.

¿Cambió su vida al ganar el concurso?

Ahora tengo algo interesante qué contar. Siento satisfacción y felicidad porque mi familia se siente orgullosa de mí y aspiro a llegar lejos.

¿Qué consejo da a sus compañeros?

Cuando les apasione algo háganlo; que el temor o la timidez no los derrumbe. ¡Arriésguense, cumplan sus metas y aspiren a más! (O)