El primer paso para ingresar a la U. ya comenzó

Jaime Núñez, de 20 años, obtuvo 125 aciertos en la prueba Ser Bachiller que rindió hace un mes en el colegio público Vicente Rocafuerte, de Guayaquil.

Él quiere estudiar administración de empresas o ingeniería en sistemas en la Universidad de Guayaquil.

“Me gusta lo relacionado con el campo de los negocios, pero si no logro un cupo (con la nota que saque) escogeré la segunda opción (entre cinco obligatorias que deben constar en la postulación a la alma mater). También me interesa informática”.

Nuñez conoció su resultado ayer, a partir de las 11:00, cuando ingresó a la página www.serbachiller.ec. Hizo cinco intentos, desde el martes, para acceder a los datos. Él obtuvo 892 puntos. “Estaba preocupado porque no me salía, pero ahora estoy feliz. Con mi mamá Nancy vi la nota. Mi papá, que está en España, me felicitó”.

Con el puntaje, él podrá postularse a la carrera de su preferencia el 7 de marzo.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) hace ocho días informó que el proceso de admisión para las universidades politécnicas e institutos públicos se inicia con la revisión del puntaje. Por ello pidió a las 270.000 personas que desarrollaron la evaluación que estén atentas a las notas.

En el Twitter institucional publicó “a partir de las 18:00 de hoy (martes) podrás consultar la nota que obtuviste en el último examen Ser Bachiller. Revisa la página www.serbachiller.ec”.

Funcionamiento del sistema

Geovanny Humanante, de 17 años, expresó que ingresó dos veces a la página web de la institución, pero le apareció la leyenda: “estamos trabajando en la información”.

Humanante, que tuvo 112 aciertos en el test, se prepara en la Espol para ingresar al primer año y cursar la licenciatura en diseño de productos. “Espero que en la tarde pueda tener la información”.

Este viernes se incorporará en el Liceo Naval ‘Comandante Rafael Andrade Lalama’, en Guayaquil.

Diana Vera, de 18 años, en cambio se graduará el 6 de marzo en la unidad Santa Mariana de Jesús.

Ella, hasta el mediodía de ayer, estaba molesta porque no podía conocer el resultado. “Llevo 10 intentos en la página Ser Bachiller.ec y nada. Quiero estudiar auditoría y contabilidad en la Universidad Politécnica Salesiana, pero si obtengo un cupo en la Universidad de Guayaquil lo aceptaría”.

En la red social hubo reacciones de estudiantes y graduados de años anteriores. Héctor Rizzo escribió: “#SerBachiller se puede saber ¿por qué no están las notas? hace más de un mes que dimos esa prueba. Según que hoy las publicarían y nada. Espero que en la fase de postulación no se repita esta situación”.

Las críticas de padres de familia también se sumaron. Carolina Sarmiento publicó: “Mi hija ha estado conectada desde la medianoche del martes sin resultado”.

Sergio Bajaña, de 17 años, en los próximos días se incorporará como bachiller en la unidad educativa intercultural bilingüe Santiago de Guayaquil, expresó: “me interesa gastronomía y tomé un curso para ir preparado a la U.”.

Mientras que Josué Paltán, de 18 años, aún no ha decidido una profesión. “Si no logro un cupo, me voy a preparar para ser policía”.

La Senescyt elaboró un suplemento con información sobre la oferta de carreras en las universidades públicas y privadas, también de los institutos técnicos y tecnológicos. El material circuló el lunes en el diario EL TELÉGRAFO, pero también puede consultarse en las cuentas del ente educativo. (I)