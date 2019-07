El feminismo, aquella hija no querida de la Ilustración

En su libro Feminismo para principiantes, Nuria Varela ubica las primeras manifestaciones del feminismo durante la revolución francesa, pero no debido a las ideas libertarias del 14 de julio; sino más bien por el hecho de que los revolucionarios no encontraron ninguna contradicción en proclamar una igualdad universal que no incluía a las mujeres.

En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ni la palabra hombre ni la palabra ciudadano fueron usadas como masculino genérico para abarcar al ser humano. Las mujeres fueron expresamente excluidas de ejercer los derechos recién inaugurados.

En los cuadernos de quejas, creados para darle trámite a los reclamos de la ciudadanía, se evidencian las demandas de las mujeres: acceder a la educación, al derecho al trabajo, erradicar los abusos dentro del matrimonio. Así nació el feminismo.

Por eso la filósofa española Amelia Valcárcel dice que el feminismo es ese hijo no querido de la Ilustración.

Como respuesta a esta exclusión en 1791 Olympia de Gouges, escritora y política francesa, escribió su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. “La mujer tiene el derecho a ser llevada al cadalso y, del mismo modo, de subir a la tribuna. “Esto le costó ser guillotinada en 1793.

La protesta de las mujeres francesas ante una revolución que traicionaba la igualdad produjo una brutal represión. En 1793 se prohibieron los clubes femeninos. En 1795 se vetó la presencia de mujeres en asambleas políticas. En 1810 el Código Napoleónico puso énfasis en la desigualdad de derechos dentro del matrimonio y esta normativa fue luego imitada por las nacientes naciones Latinoamericanas.

De esta derrota surgió la estrategia a seguir para no ser borradas del mapa político: conquistar el derecho al voto.

Las mujeres estamos acostumbradas a perder, por eso nunca nos cansamos de luchar.

Después de 100 años conquistamos el derecho al voto y cambiamos el curso de la historia. Hoy es necesario recordar a aquellas feministas que murieron defendiendo causas que nos han traído hasta donde estamos hoy. (O)