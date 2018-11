Don Juanito: “Todos me tratan con mucho respeto cuando desarrollo mi labor diaria”

¿Hace cuántos años trabaja en la institución?

Bueno, hasta hoy son 21 años. Entré muy joven y ahora tengo 43 años de edad.

¿Cómo era el colegio cuando recién llegó?

Era distinto. En esos años no había cerramiento, los patios no tenían pavimento, y solo había 10 aulas prefabricadas.

¿Cómo lo han tratado desde entonces?

Los estudiantes, docentes y autoridades me tratan con respeto cuando desarrollo mi labor diaria. Es un trabajo que me ayuda para tener una buena comunicación con todos.

¿Recuerda alguna anécdota de su actividad laboral?

Por supuesto. Recuerdo que cuando empecé a trabajar tenía 22 años y me confundían con los estudiantes. Y me regañaban por venir vestido de diferente manera. Después me acercaba y les decía que era el conserje.

¿Qué otra situación ha vivido en el plantel?

Otra anécdota sucedió hace 10 años. En la inspección había una computadora que la utilizaban solo los profesores, pero, a veces, la inspectora me solicitaba ayuda porque obtuve una tecnología en informática. Parece que eso les molestó a los licenciados y fueron a reclamarle al rector, quien preparó una circular, en la que dio a conocer que la computadora es de uso exclusivo de los docentes. Sucede que a los ocho días se dañó la computadora y el mismo rector me pidió ayuda para arreglar ese equipo. (I)

Kevin Gallardo, Enrry Guevara y Tito Lema

Unidad Educativa Llano Chico